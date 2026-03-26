“Ya no piden corriente, piden libertad”: Más detenciones en medio de excarcelaciones en Cuba

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A la par de las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen de La Habana, continúan en la isla las detenciones de ciudadanos que protestan por la mejora de servicios básicos, el fin de las carencias y libertad.

El periodista independiente Guillermo del Sol, desde Santa Clara, afirmó que estos nuevos arrestos, tras casi 20 jornadas de protestas continuas tanto en La Habana como en otras localidades del país, responden a la naturaleza del sistema represivo que rige en el país.

“Dijeron que era un acto de buena voluntad, por el jubileo desde la Semana Santa, un gobierno que es diabólico completamente", afirmó Del Sol sobre el anuncio oficial.

“Pues bien, al mismo tiempo ya estamos viendo lo que está pasando con los jóvenes que se manifiestan, ya los jóvenes no piden corriente, lo que piden es libertad”, añadió el periodista.

Del Sol mencionó específicamente la situación de los jóvenes detenidos al protestar frente al partido comunista de Morón, en Ciego de Ávila tras extensos apagones: “De esos jóvenes hay una desinformación total, no se conoce realmente ni dónde están”.

Asimismo, reportó que se han registrado revocaciones de libertad a jóvenes que habían sido excarcelados con anterioridad, presos por las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

“Y al mismo tiempo estamos viendo que los presos políticos del 11 de julio que están bajo libertad condicional los están otra vez encarcelando", explicó Del Sol. “O sea, les están revocando la condena, los está llevando nuevamente a prisión, eso es lo que está sucediendo en este tema”, concluyó el activista desde Santa Clara.

La organización Justicia 11J confirmó hasta el miércoles, 25 de marzo, la liberación de 16 personas por razones políticas, incluyendo recientemente a Lester Ayala Alarcón, de 40 años de edad, sancionado a 10 años de privación de libertad

La plataforma de asesoría legal Cubalex registró, por su parte, al menos 21 excarcelaciones de personas sancionadas por motivos políticos, tras el anuncio oficial de la liberación de 51 privados de libertad.

Ninguna mujer ha sido liberada

Paralelamente, el Observatorio de Género “Alas Tensas” señaló que no se ha podido corroborar la liberación de ninguna mujer en este proceso, dijo a Martí Noticias su directora, Iliana Álvarez.

“En primer lugar, este dato está hablando de que estamos ante un estado sumamente machista, donde las mujeres somos la última carta de la baraja”, afirmó.

Álvarez indicó que el régimen también acosa, poniendo en peligro la estabilidad de la familia cubana.

“Porque no solamente encarcela, sino también hostigan de diferentes maneras. Por ejemplo, ejerciendo la violencia vicaria cuando apresan a sus hijos, a sus familiares, a su esposo y tratan de destruir el equilibrio, ya de por sí bastante difícil, que hay dentro de las familias cubanas", subrayó.

También se refirió al temor del régimen al liderazgo femenino y mencionó a María Cristina Garrido, la poetisa presa que fue líder en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Quivicán, Mayabeque.

Citó, además, el caso de la opositora y prisionera política Lizandra Góngora: “Tienen hijos, que están esperando por ver a sus hijos, y que están alejados de ellos, y que tampoco les interesa liberarlas".

“Sencillamente, las mujeres cubanas somos un símbolo de libertad”, concluyó la directora de Alas Tensas.