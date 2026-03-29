Abogado solicita liberación de adolescente detenido en Cuba por delicado estado de salud

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El adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila, aunque su abogado está intentando un cambio de medida cautelar basado en las enfermedades que padece el detenido.

“Este lunes 30 de marzo, Jonathan David Muir Burgos, hijo del pastor Elier Muir de Ciego de Ávila, pastor de la iglesia Tiempo de cosecha en Morón, cumplirá dos semanas de mantenerse detenido. Todo comenzó el lunes 16 de marzo, cuando fueron a citarlos a su papá y a él a la estación policial de Morón, pero se los llevaron ese mismo día al DTI”, precisó en conversación con Martí Noticias, el pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, asentado en Washington DC.

El joven, de 16 años, fue arrestado tras las protestas ocurridas en el municipio avileño Morón, donde manifestantes irrumpieron en la sede del Partido Comunista.

“Su padre, Elier fue liberado a las 5 y 30 de la tarde del lunes 16, pero a Jonathan lo dejaron y allí. Se le ha negado el Habeas Corpus”, relató Lleonart.

El Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó, el 25 de marzo, la solicitud de tramitación del recurso. La decisión del órgano de justicia llega en medio de las denuncias de su familia sobre el impacto psicológico y el deterioro de la salud del menor durante el encierro.

En declaraciones a ElTOQUE, su padre aseguró que Jonathan ha sufrido afectaciones emocionales desde su arresto y que los mandos del centro de investigación penal no le han suministrado el tratamiento que necesita para su enfermedad crónica de la piel, “que puede agravarse en situaciones de estrés”.

Jonathan padece una deshidrosis en la piel, además de un estreptococo beta hemolítico y un estafilococo, condiciones por las que el abogado está tratando de cambiar la medida cautelar.

“La familia nombró recientemente un abogado que está tratando de utilizar las historias clínicas actualizadas de enfermedades crónicas que padece Jonathan para intentar demostrar que no puede estar así en esas condiciones y que, por lo tanto, tienen que enviarlo a la casa, aunque sea a la espera de juicio, pero en casa”, informó el directivo de Patmos.

“Esperemos que lo liberen por cuestión humanitaria y que no celebren ningún juicio, porque al final si van a celebrar un juicio tendrían que celebrar el juicio a todos los pobladores de Morón, porque Morón salió completamente a las calles pidiendo libertad”, recalcó.

El caso de Jonathan Muir ha tenido una gran repercusión internacional. Organizaciones han instado a las autoridades cubanas a que lo liberen. Congresistas estadounidenses también han repudiado el arresto del niño manifestante.

Activistas señalan que la familia ha sido objeto de persecución durante años por sus creencias religiosas y su postura a favor de una Cuba libre.

El pastor Elier Muir fue expulsado de la Iglesia de la Fe Apostólica por presiones de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y que, en agosto de 2024, se le comunicó que no se le daba autorización para operar su congregación.