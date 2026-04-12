Adolescente detenido en Cuba sufrió años de acoso escolar, revela su padre

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El pastor Elier Muir Ávila, que encabeza la Iglesia Independiente Tiempo de Cosecha, hizo público un desgarrador testimonio que pone de relieve la sostenida persecución política y el acoso escolar sistemático que sufrió su hijo Jonathan David Muir Burgos, que culminó en una grave afectación de salud.

Según el pastor, la familia ha sido víctima de vigilancia, maltratos y amenazas por parte de las autoridades cubanas por sus antecedentes como líder religioso y su postura crítica contra el régimen.

El ensañamiento contra el menor, de apenas 16 años en la actualidad, se remonta al inicio de su etapa escolar.

"Cuando él cumple los seis años y empieza su primer grado en la escuela primaria, empieza a sufrir debido a una maestra cruel, una maestra criminal cumpliendo órdenes, que es lo que mejor saben hacer acá, empieza un proceso de bullying con el niño. Lo mantiene humillado con un trato diferenciado y feroz contra el niño; lo maltrataba física y verbalmente”, relató a Martí Noticias.

“Una vez, le dio un golpe en el brazo izquierdo y fue cuando nos dimos cuenta porque, además, tenía coaccionado al niño. Todo lo descubrimos y reclamamos al Ministerio de Educación Municipal de Morón”.

Pero el carácter monolítico institucional del país, donde la policía política, la Seguridad del Estado y el partido único operan bajo una misma estructura, elimina cualquier posibilidad de respuesta justa a la ciudadanía: “la familia recibió la misma respuesta de indiferencia, evidenciando la connivencia entre el sistema educativo y la policía política”, dijo el religioso.

A pesar de trasladar al niño a otro centro, la persecución psicológica continuó hasta el sexto grado. El 8 de diciembre de 2021, durante una indisciplina colectiva en el aula, el menor fue blanco de represalias directas.

“Ya terminando el sexto grado, está en el aula que era de 25 niños y está ausente la maestra y la asistente pedagógica en ese momento en que hubo una indisciplina colectiva. De esos 25 niños, hay una niña tomando video con el teléfono de lo que estaba pasando en el aula: los niños tirando tizas, encaramados en los pupitres, cantando”.

“Ese día 8 de diciembre de 2021, mi hijo estaba sentado al lado de la niña que estaba grabando. Cuando regresó la maestra, la niña le entrega el teléfono. La maestra fue rápidamente a donde la directora de la escuela y mi hijo fue señalado como uno de los cuatro indisciplinados. Mandaron a buscar los otros tres padres, pero no a mí”, continuó narrando el religioso.

Este nivel de estrés crónico y hostigamiento provocó en el niño una enfermedad neurológica conocida como deshidrosis.

“Como que el niño de nosotros ya venía pasando momentos de temor, de estrés, de miedo y momentos traumáticos, le provocan una enfermedad en la piel derivada de cuestiones psíquicas o neurológicas que se llama deshidrosis”.

Aunque no se conoce la causa exacta de la deshidrosis, suele relacionarse con estrés, alergias, dermatitis atópica o sudoración excesiva.

La situación de salud se complicó gravemente tras desarrollarse dos bacterias, un estreptococo beta hemolítico y un estafilococo, cuyo tratamiento, que incluyó cinco antibióticos de alto espectro, debilitó el sistema inmunológico del muchacho, denunció Muir.

A pesar de su frágil estado de salud y sin recibir la atención médica adecuada para su dolencia, el joven Muir Burgos se encuentra detenido en la cárcel de Canaleta, en Ciego de Ávila, enfrentando el presunto cargo de "sabotaje" por protestar contra el régimen en Morón.

La detención del adolescente ocurrió en un contexto de agitación social, con protestas que se extendieron por toda la isla tras siete noches consecutivas de apagones y una grave escasez de alimentos y medicinas.

Su padre insiste en que el ensañamiento del Estado ha convertido a su familia en "rehenes" del régimen.

La persecución religiosa en Cuba, caracterizada por la opresión comunista y la paranoia dictatorial, ha situado al país como uno de los lugares con mayores restricciones a la libertad de culto en América Latina, y ocupando el puesto número 26 en la Lista Mundial de la Persecución 2025 de Open Doors.