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El Observatorio de Libertad Académica (OLA) recordó en una nota de prensa que, en Cuba, el cobro de la lealtad política es “una práctica institucionalizada”, donde la continuidad escolar está supeditada a la participación activa en jornadas de propaganda gubernamental.

“El ejemplo más reciente de este patrón coercitivo es el llamado a la recogida de rúbricas en apoyo al Gobierno Cuba que anunciara la jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, durante la clausura del V Coloquio Patria”.

El académico Leonardo Fernández Otaño, investigador de la institución independiente, alertó sobre la persistente intromisión del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el sistema docente para imponer el respaldo al sistema político.

Según el historiador, estas acciones constituyen "continuas violaciones de la libertad académica y de los derechos políticos de los sujetos implicados en el proceso pedagógico", consolidando un patrón de represión y subordinación ideológica dentro de las escuelas cubanas.

“Además, nos preocupa que una iniciativa que se muestra como una propuesta de la sociedad civil no es más que una directriz del PCC para legitimarse en los espacios docentes y educativos”, recalcó Fernández Otaño.

La campaña surge en un momento de crisis sistémica e incuestionable insatisfacción popular, buscando validar la continuidad del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Para muchos, la obligatoriedad de la firma es un ejemplo evidente de lo que en términos jurídicos se llama "consentimiento viciado", donde la voluntad de una persona para aceptar un acuerdo o acto no es libre o consciente, afirma OLA.

En un entorno donde el Estado controla el empleo, la vivienda y la educación, firmar no es un acto libre, sino una herramienta de supervivencia, “la recogida de firmas se manifiesta como un mecanismo de validación de la continuidad del proyecto estatal y la legitimación de figuras o procesos institucionales, a través de canales específicos que transforman la actividad política en una tarea administrativa y disciplinaria”.

De cara a este escandaloso uso de las aulas para fines partidistas, se hace urgente el restablecimiento de la autonomía universitaria y el respeto a la libertad de conciencia en Cuba, para que la academia se alinee con los estándares éticos internacionales, reclama el Observatorio de Libertad Académica.