"Me dijeron que era la asistencia": Estudiante cuenta cómo lo hicieron firmar campaña oficialista

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Martí Noticias obtuvo un mensaje de audio de un estudiante en Cuba que asegura que en su centro escolar le hicieron apoyar la nueva campaña oficialista Mi Firma por la Patria como si fuera un documento de asistencia a clases.

“Me dijeron que esa era la hoja de la asistencia porque hay estudiantes que están desaprobados y no vienen y entonces estaban recogiendo los nombres y apellidos y la firma en una hoja blanca. Y yo pienso que es la asistencia y yo firmo. Pero cuando después me dicen lo que es, quería tragarme a toda esa gente”, aseguró un estudiante en Cuba que por miedo a represalias pidió mantener el anonimato.

En su mensaje, el estudiante relata que después de firmar fue que le indicaron de qué se trataba el documento. “Y entonces yo le dije: pues borra eso y busca otra hoja porque yo no puedo firmar esto”, afirmó. Según su testimonio, le aseguraron que no era "nada malo", que "no iba a ningún lugar" y "se quedaba en la escuela".

Martí Noticias obtuvo el audio gracias a Radimir Galán, activista por la libertad de Cuba, y quien recibió el mensaje en medio de la nueva campaña del régimen de La Habana que presiona a los cubanos para que respalden la declaración de las autoridades ante una supuesta acción militar de Estados Unidos contra la isla.

“Es alguien que conozco cuyo familiar fue invitado a firmar un documento en la escuela por la asistencia o por otra causa y luego se entera que esa misma firma la utilizaron para una muestra de apoyo a la revolución”, explicó Galán.

"Es uno de los mecanismos que están utilizando para forzar a las personas a que firmen un apoyo a la revolución. Eso me consta y no descarto que haya otros tipos de mecanismos”, dijo.

Residentes en Cuba han denunciado a Martí Noticias las presiones que sufren para que participen en esa campaña "Mi Firma por la Patria" mientras en redes sociales crece la iniciativa #PorEsoYoNoFirmo con imágenes del desastre y la represión en la isla.

En sus denuncias, los cubanos rechazan esa nueva recogida de firmas promovida por el régimen de La Habana y denuncian la imposición de su carácter obligatorio en centros laborales, escuelas y barrios del país.