"Cuba sufre el peor de los sistemas posibles": dice profesor cubano en Uruguay

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“Cuba está bajo el peor de los sistemas posibles que pueda vivir un ser humano”, declaró a Martí Noticias Ricardo Dagoberto Vilahomat, el profesor cubano cuyo video denunciando la realidad de la isla en un foro en el Palacio Legislativo en Montevideo, Uruguay, se ha hecho viral en las redes sociales.

Vilahomat imparte clases de Física en el bachillerato en Uruguay. Llegó a ese país con su esposa y dos hijos en el 2017. Era profesor de la misma asignatura en el preuniversitario urbano Eduardo René Chibás, de su natal Placetas, Villa Clara.

“La realidad de Cuba es miseria en el sentido más amplio que la palabra puede tener. En Cuba se vive sin proyecto de vida. Somos cuántas generaciones esperando que se cumpla un sueño que no se cumple”, afirmó.

El profesor participó como oyente en el foro “Voces por Cuba y Venezuela”, celebrado el pasado 16 de abril en el edificio Anexo del Palacio Legislativo en Uruguay, con activistas por los derechos humanos y las libertades para visibilizar la realidad de miles de personas bajo regímenes autoritarios en la región.

“Yo iba de oyente y se da la posibilidad de hacer algún comentario y me ganó la emoción Eso ha calado. Yo no me esperaba esto que pasó. Solo tuve la oportunidad de decir las cosas que quizás muchos quisieran decir y no pueden”, dijo a Martí Noticias.

Para el profesor, exiliado en Uruguay, muchos en el mundo no parecen querer aceptar la difícil situación que sufren los cubanos.

“Cuba es la que sufrimos todos, esa que al cubano no hay que contarle. Nosotros contamos cosas que la gente nos responde que son mentiras porque no quieren aceptar la realidad que viven los cubanos”, apuntó.

En el video que ha hecho viral de su exposición en ese foro, Vilahomat expresa que “en Cuba se llora de pobreza” y critica que el régimen aprobara en su Código Penal de 2022, 24 delitos que tienen entre sus sanciones la pena de muerte.

“Cuba es un país donde si estás condenado por un delito político, no tienes la más mínima de las garantías”, afirmó.

A Vilahomat también se le ve en este foro expresar cómo las embajadas cubanas son centros de espionaje en el mundo.

“Las dictaduras tienen el brazo largo y donde hay una embajada de Cuba hay un centro de espionaje. No me cabe la menor duda”, aseguró.

En opinión de Vilahomat, la pelea con el régimen de La Habana se pierde en el campo de la propaganda.

"Cuba ha sido el taller más eficiente de propaganda en el mundo. Aún hoy todo el mundo te habla cuando la causa cubana el primer argumento es el bloqueo”, aseveró.

El profesor cubano exiliado en Uruguay dijo además en este foro que el régimen creó una economía paralela operada por el emporio militar GAESA.

“GAESA es inauditable, una economía paralela, negra, oscura, que nadie sabe que invierte lo que le da la gana, que domina todo, Visa, Mastercard (...) Es el emporio militar que se hace todo: remesas, todas las empresas que funcionan, los hoteles”, apuntó.

Vilahomat denunció que GAESA siga construyendo hoteles en Cuba mientras no hay ni para los niños.

“El mundo cayéndose y ellos construyendo un hotel de lujo en una Habana que se derrumba, donde los niños no tienen agua”, agregó.

En sus declaraciones a Martí Noticias, este profesor cubano comentó que le sorprendió la resonancia que tuvo el video de sus palabras en ese encuentro, pero ahora cree que valió la pena porque a raiz de la publicación de ese video, vio muchos comentarios de sus exalumnos en Cuba.

“Ellos me salvan todo lo que yo pasé, sufrí y tuve que enfrentar por ser contestatario en mi país. Vale la pena. Porque ellos reconocen que hubo coherencia en mi actitud. Los comentarios decían que siempre fui así, que se acordaban cuando yo les aconseja y les enseñaba a ser sinceros. Entonces algo hice por Cuba ya”, expresó.