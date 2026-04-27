Solidaridad Cristiana Mundial alerta sobre creciente acoso a jóvenes en Cuba

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La directora de Incidencia política de Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en ininglés) , Anna Lee Stangl, alertó sobre un incremento del acoso contra cristianos y jóvenes en Cuba por expresar sus ideas en redes sociales, en medio de un patrón de represión que —según advierte— combina vigilancia, intimidación y presión sobre familiares.

En declaraciones a Martí Noticias, Stangl subrayó que este fenómeno tiene raíces históricas, pero ha evolucionado con el acceso a internet. “Siempre ha existido un fuerte vínculo entre la libertad religiosa y la libertad de expresión. Por eso, desde 1959, el gobierno cubano ha visto a los líderes religiosos como una amenaza potencial, porque pueden dirigirse a grandes grupos de personas”, afirmó.

“Ahora tenemos internet y redes sociales, que dan una nueva plataforma no solo a líderes religiosos, sino también a jóvenes, influencers y ciudadanos comunes”, señaló. “El gobierno no estaba preparado para esa realidad, pero ya estamos viendo la respuesta: las mismas amenazas, las mismas estrategias de presión que se han utilizado durante años contra líderes religiosos”.

Stangl destacó las amenazas a familiares como mecanismo de coerción. “Durante muchos años, cuando querían presionar a pastores, amenazaban a sus hijos. Ahora vemos lo contrario: jóvenes que están alzando su voz y a quienes amenazan es a sus padres. Es exactamente la misma lógica de intimidación”, explicó.

“Estos jóvenes no tienen miedo, o sí lo tienen, pero lo están resistiendo. Y aun así continúan hablando, continúan denunciando”, dijo.

La semana pasada el proyecto Fuera de la Caja Cuba denunció que la madre de uno de sus miembros, Karel Daniel Hernández, fue citada por la policía. Varios simpatizantes acudieron al lugar en señal de apoyo, en un gesto que el colectivo calificó como una muestra de creciente solidaridad ciudadana.

"Esta estrategia que están utilizando es excelente. Es algo que hemos aconsejado por muchos años", expresó Stangl.

Un hecho similar ocurrió el 13 de abril cuando la influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, fue citada junto a su madre a una unidad policial en Alamar.

También el influencer cristiano David Espinosa denunció cortes de internet, intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado. Según relató para Marti Noticias, tanto él como su esposa fueron interrogados y posteriormente multados bajo el Decreto-Ley 370, normativa cuestionada por su uso para penalizar la libertad de expresión en entornos digitales.

Para Stangl, la respuesta de las comunidades ha sido clave frente a estas presiones. “Cuando las personas se presentan en una estación policial, cuando oran juntas o acompañan a quienes están siendo citados, se convierten en una presencia de testigo. Es una forma de decirle al gobierno que su intento de sembrar miedo no está funcionando”, afirmó.

Otro de los casos que ha generado especial preocupación es el de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años hijo del pastor Elier Muir, quien se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, tras las protestas de Morón.

“Queremos hacer saber al gobierno cubano que no vamos a olvidar a este joven, que estamos trabajando con gente aquí en Estados Unidos en el gobierno también en la Unión Europea, en el Reino Unido, en las Naciones Unidas para que sepan que todos estamos monitoreando y si algo pasa va a tener que responder”, advirtió Stangl.

Asimismo, denunció la infiltración de informantes en comunidades religiosas. “Es una estrategia de larga data. Hay personas dentro de las iglesias que están reportando. Muchos líderes lo saben, pero aun así están hablando de la realidad que ven: el hambre, el abandono, las dificultades diarias. Es una verdad que no se puede esconder”, sostuvo.

La representante de CSW enfatizó la importancia de la libertad religiosa como un derecho central en cualquier sociedad. “Está profundamente conectada con la libertad de expresión, de reunión y de conciencia. Si este derecho se vulnera, todos los demás quedan expuestos”, afirmó.

Para la directora de Incidencia política "los líderes y grupos religiosos en Cuba son uno de los pocos que han podido sobrevivir como sociedad civil independiente durante ya casi 70 años".

"Están respondiendo a la realidad que ven, que mucha gente mira y sabe que el gobierno, el Partido Comunista, no tiene respuestas. Esos grupos religiosos ofrecen un lugar seguro. Es súper importante y será importante no solamente en el presente, sino en el futuro en cualquier transición que veamos en Cuba."