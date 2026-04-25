Régimen cita a la madre de uno de los miembros de Fuera de la Caja

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El régimen citó para este sábado a la madre de Karel Daniel Hernández Bosques, miembro del proyecto Fuera de la Caja, denunció el grupo en redes sociales.

"Fieles a su estilo rastrero, intentaron hacerlo apenas una hora antes mediante una llamada telefónica de un "desconocido". Un tipo sin rostro ni decencia que, al esconderse, solo confirma una cosa: tienen miedo", recoge el comunicado.

"No saben cómo frenar la verdad y recurren al acoso familiar, pensando que así nos van a quebrar. ¡Se equivocan! Cada atropello, cada citación arbitraria y cada intento de intimidación es la prueba irrefutable de que tenemos la razón. ¡Que lo escuchen bien: no nos van a callar! Su propia desesperación los delata", agregaron.

“Fuera de la Caja” está conformado por cuatro jóvenes residentes en La Habana, quienes han desarrollado una presencia activa en plataformas digitales donde abordan temas políticos y sociales, promoviendo el pensamiento crítico y el debate público.

Organizaciones como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) han denunciado previamente acciones similares contra miembros del proyecto, incluyendo amenazas, restricciones al acceso a internet y hostigamiento a familiares.

El caso se suma a otros reportes recientes de citaciones e interrogatorios a activistas y sus familiares. El influencer cristiano David Espinosa y su esposa también fueron interrogados y amenazados recientemente por agentes de la Seguridad del Estado.