Freedom House exige liberación inmediata de presos políticos en Cuba

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La organización Freedom House reclamó la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos en Cuba y denunció que “cientos de personas permanecen injustamente detenidas” en la isla.

“Cientos de personas permanecen injustamente detenidas en Cuba, entre ellas el reconocido artista Luis Manuel Otero Alcántara y el músico ganador del Grammy Maykel Osorbo, casos que el Programa Fred Hiatt de Freedom House para la Liberación de Presos Políticos ha adoptado”, señaló la organización en redes sociales.

“Nos unimos al llamado para la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, añadieron.

Freedom House compartió una publicación del congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación de los derechos humanos en la isla en la que el legislador exige la liberación de los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles del régimen.

“Desde Estados Unidos, exigimos la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, incluyendo a un joven de 16 años, Jonathan David Muir Burgos, así como a Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Saylí Navarro, Félix Navarro y Yosvany Rosell García Caso, y de los casi 1.000 más que permanecen injustamente tras las rejas. No dejaremos de exigir su libertad!”, afirmó.

Durante el mes de abril hubo un aumento de las acciones represivas, según los casos registrados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

De acuerdo el organismo, el mes pasado se documentaron al menos 366 acciones represivas en la isla, incluidas 27 detenciones y 339 “abusos de otro tipo”. La organización advirtió que las cifras podrían ser mayores debido a las limitaciones para verificar todos los incidentes reportados dentro del país.