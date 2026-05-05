Doctora cubana denuncia cómo la obligaron a hacer campaña por Maduro (VIDEO)

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María Caridad Acosta Lores, doctora cubana que salió de la misión medica del régimen en Venezuela en 2024, denunció recientemente cómo los galenos de esa brigada fueron obligados hacer propaganda política a favor de Nicolás Maduro y del régimen chavista en las presidenciales de ese año.

“Una cosa que me desmotivó mucho fue como en el período de las elecciones en Venezuela del 2024, teníamos que ir a barrios donde los mismos venezolanos ni se atrevían a ir para a hablar de política. Más que hablar de salud, hablar de que el gobierno chavista era el mejor”, reveló Acosta Lores en un testimonio para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

La especialista en Medicina General, con Diplomado en Terapia Intensiva, abandonó Venezuela en 2024, una semana después de las elecciones en ese país y hoy reside en México.

De su estancia en el país petrolero recuerda que parte de sus obligaciones como parte de la misión cubana era motivar a sus pacientes a que votaran por el gobierno chavista.

“El ver a un pueblo tan vulnerable y nosotros siendo utilizados por el gobierno cubano y el venezolano para que el pueblo apostara por ellos, eso me partió la vida”, aseguró Acosta Lores.

El testimonio de esta doctora fue compartido con Martí Noticias por Magdelivia Hidalgo, directora de Proyectos Dentro de Cuba de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Hidalgo participa en el programa “Esclavitud Moderna. Trata y Tráfico de Personas” de esa organización que denuncia el trabajo forzoso de las misiones médicas del régimen y apoya a los profesionales de la salud que escapan de esas brigadas.

La activista estima que ya serían más de 10 mil los integrantes de estas brigadas que han abandonado sus puestos como parte de la misión oficial y asegura que muchos de ellos están sin estatus legal en varios países latinoamericanos.

“En muchos de los testimonios que recibimos los médicos comentan que cuando tuvieron que hacer una labor de campo, para ver los pacientes que tienen en los lugares intrincados, tenían que hablarles de que la revolución era buena, que la salud era gratis, que la educación era gratis, cosa que sabemos los cubanos que no es cierto. Pero la idea era que saliera Maduro. Entonces te das cuenta del componente ideológico de esas misiones”, declaró Hidalgo a Martí Noticias.

Además explicó que por medio del programa de su organización han podido visitar a varios de estos trabajadores de la salud que han quedado varados en países como México, Colombia y Brasil, y apoyarlos en todo lo que necesitan.

“Nosotros lo que queremos es que a ellos les den un estatus migratorio en esos países. Si después ellos deciden o no quedarse, como lo han hecho, eso es decisión del doctor. Pero que a esos profesionales de la salud se les permita trabajar y se les respete”, señaló.

"Que cada país que contrate a un doctor cubano le pague igual que le paga a un doctor en esos países. Que no haya discriminación con ellos. Que los contraten directamente. Sin interferencias del régimen”, apuntó Hidalgo.