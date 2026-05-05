Cubano solicita ante la Asamblea revocación de Díaz-Canel de la presidencia

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En un hecho sin precedentes recientes por su fundamentación jurídica, el ciudadano Ramón Escalona Labrada, conocido en redes como “el opositor de Satanás”, presentó, este martes, una solicitud formal, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, de revocación de mandato del actual presidente Miguel Díaz-Canel.

“Yo soy de los que piensa que la lucha contra la dictadura cubana es una lucha esencialmente de la verdad contra la mentira. Por eso mi activismo político aquí dentro de Cuba siempre va en esa dirección”, dijo a Martí Noticias, el ingeniero en telecomunicaciones.

“Sabemos que Díaz Canal es un títere de ese poder militar que se oculta tras la fachada del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, un cambio de figura no va a resolver los problemas de Cuba ni tampoco va a derrocar la dictadura. Este es un recurso simbólico, pero constituye una denuncia al sistema perverso sanguinario que Díaz-Canel representa”, indicó.

El documento, basado en la legislación cubana, alega que el mandatario ha incurrido en un incumplimiento reiterado de sus obligaciones y ha roto el vínculo de confianza con el Estado soberano.

“Simplemente estoy usando la figura de Díaz-Canel como presidente de la República para denunciar, en las propias instituciones cubanas y usando la Constitución, el sistema que Díaz-Canel representa porque Díaz-Canel no solamente es el presidente de la República, también es el secretario general del Partido Comunista de Cuba, que es la fuerza dirigente superior política del Estado y de la sociedad en Cuba”, precisó Escalona Labrada.

La exposición de motivos detalla una crisis sistémica que abarca desde la inseguridad alimentaria y el colapso de los servicios públicos hasta el incremento de la inflación y la migración masiva. El texto subraya que el gobierno ha sido incapaz de implementar soluciones estructurales, limitándose a aplicar medidas paliativas y a "administrar la escasez" mediante el aumento de impuestos y el control social.

Según la petición, la política de "resistencia creativa" impulsada por Díaz-Canel no solo ha fracasado en lo económico, sino que violenta la dignidad humana al normalizar la escasez y la precariedad como metas patrióticas.

Asimismo, la solicitud denuncia la criminalización sistemática de la protesta pacífica, argumentando que el Estado utiliza vacíos legales para obviar principios constitucionales como la presunción de inocencia y el "estado de necesidad", convirtiendo reclamos básicos de la población en delitos penales.

El signatario enfatiza que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que cualquier representante que reprima a sus ciudadanos en lugar de resolver sus necesidades pierde la legitimidad para ejercer el cargo.

Finalmente, exige al Parlamento que, en uso de sus facultades legales y de acuerdo con la Ley 135 de Revocación, inicie un proceso transparente y público para sustituir al jefe de Estado.

Hasta el momento, las autoridades legislativas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la recepción o el trámite que se le dará a este recurso legal en los plazos establecidos por la ley.

De acuerdo a Escalona Labrada, a pesar del repunte en el descontento popular y las protestas documentadas en marzo de 2026, la oposición organizada dentro de Cuba enfrenta una crisis de existencia, con sus estructuras internas severamente debilitadas por la represión, el encarcelamiento y el exilio forzoso de sus figuras líderes.

Ante este escenario crítico, sostiene que urge superar las diferencias de estrategia para conformar un frente unido compacto, cuyo único eje central sea el derrocamiento de la cúpula castrista y la transición democrática.