Alianza de organizaciones opositoras propone ley de Amnistía para presos políticos en Cuba

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La alianza de organizaciones de la sociedad civil cubana, Foro Acción por la Amnistía 2026, anunció que prepara un anteproyecto de ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, que busca la liberación de los presos políticos y que no se criminalice en el futuro a las voces disidentes.

Presentado este lunes en conferencia de prensa, el Foro reúne a activistas de 50 grupos disidentes y familiares de prisioneros políticos, y promueve la presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba de una iniciativa legislativa que derive en una Ley de Amnistía.

Desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, aseguró que la actual propuesta es consecuencia de un esfuerzo de los propios familiares de los presos politicos y de varias organizaciones de la sociedad civil en los últimos años.

“Estamos transmitiendo un mensaje y es que la sociedad civil cubana va madurando hacia una dirección, alcanzar la liberación de los presos políticos y la despenalización de la discrepancia”, dijo Cuesta Morúa, quien dio a conocer la conformación de cinco mesas de trabajo como parte de la propuesta.

De acuerdo con María Eugenia Gutiérrez, vocera del Foro, la organización ha dividido sus funciones en estas cinco mesas: la Mesa Cívica, la Mesa Constitucional y de Derechos Humanos, la Mesa de Comunicaciones, la Mesa de Movilización Ciudadana y la Mesa Internacional.

En la conferencia de prensa, María Mercedes Benítez, quien coordinará una de las mesas de trabajo en Cuba, dijo que el reto está en involucrar a la mayor parte de los cubanos y destacó la importancia de trabajar en el cambio que necesita el país y en la liberación de los presos políticos.

La activista Amelia Calzadilla, desde España, aseguró que el anteproyecto es una propuesta de una alianza ciudadana que nace para ser actor de los cambios que Cuba necesita. “Si no trabajamos para dar pasos cívicos en la construcción de la sociedad que queremos, nos quedaríamos al margen”, afirmó.

Al referirse al reciente anuncio de excarcelación de 51 presos políticos, Calzadilla dijo que “no están libres” y precisó que las autoridades cubanas mientras “excarcelan” siguen “encarcelando”. Abogó por que el proceso de liberación de los presos políticos en Cuba no se parezca al de Venezuela.

La activista Carolina Barrero, del proyecto Ciudadanía y Libertad, se refirió a dos momentos en los años recientes cuando, haciendo uso del recurso de petición ciudadana contemplado en la ley cubana, se presentaron dos solicitudes al Parlamento cubano para una Ley de Amnistía.

Barrero mencionó una carta entregada en la Asamblea Nacional en enero de 2024, y otra solicitud presentada el pasado mes de febrero, de diferentes organizaciones pero con el mismo pedido: que esa institución del régimen apruebe una legislación para liberar a los presos políticos.

“En ambos casos dieron una respuesta bastante ambigua, negando las solicitudes por una supuesta falta del recurso de forma”, afirmó Barrero. “Entonces pasamos a que la ciudadanía escriba la ley, en lugar de que el régimen lo haga”, dijo, al referirse al anteproyecto de ley que prepara el Foro.

Acerca de esta iniciativa legislativa, prevista para presentarse públicamente en mayo próximo, sus organizadores trabajan para sumar la mayor cantidad de firmas de cubanos residentes en la Isla para acompañar la solicitud, las cuales deberán estar “certificadas” para ser consideradas legales por las autoridades.

Pero más allá de lograr las firmas necesarias para que la iniciativa de ley sea admitida a discusión por el órgano con facultad legislativa (10 mil, según la Constitución cubana), los organizadores del Foro destacaron el carácter simbólico de su anteproyecto y el mensaje que envía a Cuba y al mundo.

De acuerdo con sus fundadores, el Foro Acción por la Amnistía 2026 es una plataforma que nace “para exigir al Estado cubano la promulgación de una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso que ponga fin a la reclusión de los cubanos encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales”.