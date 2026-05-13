Cubanos protestan este miércoles en San Miguel del Padrón, La Habana

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Cubanos protestaron este miércoles en las afueras de la sede del Gobierno de San Miguel del Padrón, en La Habana, tras más de 24 horas sin electricidad en el vecindario.

Según explicaron a Martí Noticias varios testigos, las autoridades pusieron la corriente tras la manifestación.

En videos enviados a nuestra redacción se escuchan los sonidos de los calderos y a decenas de personas concentradas exigiendo electricidad, en medio de una fuerte crisis económica que afecta a todo el país.

"Ya no aguantamos más, este pueblo necesita un cambio, un nuevo amanecer es lo que todos soñamos", dijo otro testigo del hecho a nuestra redacción que prefirió no ser identificado.

"La policía se bajó con machetes y los metieron para el gobierno. Sin embargo el pueblo estaba desarmado solo pidiendo libertad", precisó.

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