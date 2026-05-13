Exgeneral cubano llama a los militares a no derramar sangre para defender a GAESA y la familia Castro

Getting your Trinity Audio player ready...

El exgeneral cubano Rafael del Pino hizo un llamado directo a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para que no obedezcan órdenes que impliquen reprimir al pueblo o sacrificar vidas en defensa de la cúpula del poder en Cuba, en medio de lo que describió como un momento decisivo para el país.

En declaraciones a Martí Noticias, Del Pino afirmó que la actual dirigencia cubana “ha perdido toda fuerza moral” para seguir al mando de tropas y unidades, y advirtió que los militares no deben prestarse a proteger “a la familia Castro y la mafia de GAESA”, a quienes responsabilizó por la ruina económica y social de la isla.

“Se está con el pueblo o contra el pueblo”

El exmilitar, que rompió con el régimen castrista hace décadas, dirigió su mensaje no solo a la alta oficialidad, sino también a mandos medios, soldados del servicio militar obligatorio y ciudadanos movilizados en las reservas.

Según Del Pino, los familiares de los militares cubanos sufren hoy las mismas carencias que el resto de la población: falta de alimentos, agua, medicinas y derechos básicos. En ese contexto, insistió en que no existe justificación para enviar a nadie a “una muerte inútil y deshonrosa” con el fin de sostener a una élite privilegiada.

“Llegó la hora final: se está con el pueblo o contra el pueblo”, afirmó.

Del Pino sostuvo que el verdadero poder en Cuba ha sido absorbido gradualmente por el conglomerado militar GAESA, al que describió como una estructura oligárquica que ha acumulado riqueza mientras el país se hunde en la pobreza.

En sus palabras, ese grupo de poder ha llevado a Cuba a un nivel de depauperación que sitúa a la isla por debajo de Haití en muchos indicadores económicos y sociales. También rechazó la idea de que militares cubanos honorables deban defender a quienes, según dijo, han colocado recursos en el extranjero y han administrado el país como una finca privada.

Respaldo a la oferta de Washington

El exgeneral también se refirió a la reciente oferta pública de Estados Unidos de entregar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, siempre que el régimen permita su distribución independiente.

A su juicio, Washington ha hecho una propuesta “muy generosa” que abriría la puerta no solo a la asistencia humanitaria, sino también a facilidades comerciales y financieras para una eventual transición. Sin embargo, aseguró que la cúpula del poder en La Habana no está dispuesta a apartarse sin violencia.

“La mafia de GAESA se niega a abandonar el poder sin derramar sangre. Tu sangre y la del pueblo”, advirtió.

En uno de los pasajes más contundentes de su mensaje, Del Pino pidió a los militares cubanos que no se dejen confundir por la narrativa oficial que presenta a Estados Unidos como el enemigo principal.

“No se dejen confundir. El enemigo no está hoy en Washington, sino en la familia Castro y su monopolio GAESA”, afirmó, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos podría colaborar con una nueva generación de militares dispuesta a proteger al pueblo, garantizar el orden e impulsar cambios democráticos y económicos en la isla.

Como mensaje final, Del Pino aseguró que la actual generación de oficiales tiene la oportunidad de “pasar a la historia” si decide desplazar del poder a la élite gobernante y coordinar una salida que evite un baño de sangre.

También apeló a los cubanos en el exilio, tanto civiles como militares, asegurando que muchos están dispuestos a contribuir a la reconstrucción del país en una etapa posterior al castrismo.