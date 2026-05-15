Preguntan a Trump sobre proceso para imputar a Raúl Castro en EEUU

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El presidente de Estados Unidos Donald Trumo reiteró este viernes que Cuba "necesita ayuda" porque es un país en "decadencia".

Poco antes de abordar el avión presidencial tras su histórica visita de Estado a China, un periodista preguntó al presidente sobre si el exmandatario cubano Raúl Castro podría ser imputado por el Departamento de Justicia.

Según reportes de prensa, EEUU avanza en los preparativos para procesar al exmandatario cubano por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

"No deseo hacer comentarios al respecto. Dejaré que sea el Departamento de Justicia quien se pronuncie sobre ello", comentó Trump.

Sobre Cuba, indicó: "Ellos son, en verdad, un país en declive. Así que ya veremos; tenemos mucho de qué hablar en lo que respecta a Cuba, pero quizás no hoy".

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