EEUU impulsa proceso contra Raúl Castro por derribo de avionetas Hermanos al Rescate

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Estados Unidos avanza en los preparativos para procesar al exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, reveló CBS News citando a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Martí Noticias confirmó el desarrollo de esta investigación con fuentes que participan en el proceso acusatorio.

La acusación, que deberá ser presentada ante un gran jurado federal, se centra en la destrucción de las aeronaves civiles por parte de cazas cubanos MiG-29 en febrero de 1996, en un caso que dejó cuatro muertos y marcó uno de los episodios más graves entre Washington y La Habana en las últimas décadas.

La información sale a la luz en medio de un aumento de la presión de la administración del presidente Donald Trump sobre Cuba. Este jueves, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), John Ratcliffe, sostuvo una reunión de alto nivel en La Habana en la que, según medios internacionales, transmitió que Washington está “dispuesto a abordar seriamente los asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”.

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate provocó una fuerte condena internacional. Un informe de la Organización de los Estados Americanos concluyó que las aeronaves fueron abatidas fuera del espacio aéreo cubano y que Cuba violó el derecho internacional al abrir fuego sin previo aviso.

A inicios de este año los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez pidieron al presidente Donald Trump presentar cargos formales contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate.

En una carta enviada a la Casa Blanca, los representantes de Florida, junto con Nicole Malliotakis, de Nueva York, pidieron al Departamento de Justicia que examinara el caso .

Fiscales federales en Miami impulsan desde hace meses una iniciativa enfocada en dirigentes cubanos por presuntos delitos económicos, narcotráfico, hechos violentos y violaciones migratorias.