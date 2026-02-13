Congresistas piden procesar a Raúl Castro por el derribo de avioneta Hermanos al Rescate

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez pidieron al presidente Donald Trump presentar cargos formales contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, un ataque que dejó cuatro muertos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses.

En una carta enviada a la Casa Blanca, los representantes de Florida, junto con Nicole Malliotakis, de Nueva York, pidieron al Departamento de Justicia que examine el caso y considere también la emisión de alertas internacionales.

Los legisladores señalaron que el entonces ministro de Defensa cubano habría participado en la cadena de mando que ordenó la operación.

Castro “ha estado en el centro de los crímenes del régimen cubano durante casi siete décadas”, dijeron en la carta y recordaron que el próximo 24 de febrero se cumplirán 30 años del derribo de las aeronaves “en aguas internacionales”.

En una publicación en X, Díaz-Balart apuntó que el presidente Trump "ha sido un firme aliado y un símbolo de esperanza para los valientes activistas que luchan por la democracia, y se ha mantenido firme contra los despiadados dictadores que los oprimen".

"El régimen terrorista y antiamericano de Cuba ha propagado su maligna influencia por todo el mundo con escasas consecuencias. Los matones que han oprimido, torturado y asesinado deben responder ante la justicia, y la rendición de cuentas debe comenzar desde arriba", agregó.

El ataque ocurrió en 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana abatieron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, que realizaban misiones de localización de balseros en el estrecho de la Florida. Murieron los estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, así como el residente legal permanente Carlos Miguel Amílcar Pérez.

En la misiva, los congresitas recordaron que existen antecedentes públicos que vinculan a Raúl Castro con la decisión de derribar las aeronaves. Entre ellos, mencionan una grabación divulgada por The Miami Herald en la que se le escucha dando instrucciones a pilotos cubanos, así como declaraciones de Fidel Castro en 1996 en las que situó a su hermano dentro de la cadena de mando que aprobó la operación.

Los congresistas también instaron a la administración Trump a revisar y, de ser necesario, revocar licencias comerciales o financieras que beneficien a entidades controladas por el Estado cubano, además de reforzar el escrutinio sobre futuras autorizaciones.

“Elogiamos al presidente Trump por priorizar la seguridad nacional de Estados Unidos en sus decisiones de política exterior”, escribieron.