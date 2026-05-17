Exilio cubano habla de “momentos cruciales para Cuba” en vísperas del 20 de mayo

A pocos días de la conmemoración del 20 de mayo, fecha en la que los cubanos recuerdan el nacimiento de la República de Cuba en 1902, miembros del exilio se reunieron en la sede del Cuban American Club de West Palm Beach para destacar lo que consideran “momentos cruciales para Cuba”.

El encuentro contó con la participación de Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien destacó que Cuba atraviesa una etapa decisiva marcada por la crisis interna, la presión del exilio y las expectativas de justicia contra figuras del régimen cubano.

Gutiérrez Boronat le dijo a Martí Noticias que el 20 de mayo representa “el nacimiento de la verdadera patria cubana” y sostuvo que rescatar esa fecha histórica es clave para enfrentar al comunismo en la isla. También afirmó además que la República fundada en 1902 dejó “un ejemplo de crecimiento, prosperidad y libertad” para los cubanos, en contraste con lo que calificó como un “régimen anticubano” instaurado tras 1959.

Para muchos cubanos, el 20 de mayo de 1902 representa el inicio formal de la República, cuando se izó la bandera cubana y el país inauguró un gobierno propio con presidente y Congreso independientes. En el exilio, la fecha suele ser recordada como símbolo de soberanía nacional y como llamado a recuperar las libertades perdidas bajo el sistema comunista.

El acto en West Palm Beach, donde estuvieron presentes además de representantes condales, estatales y líderes de fe, así como activistas de organizaciones sin fines de lucro, también mencionó la expectativa sobre una posible acusación formal en Estados Unidos contra Raúl Castro, relacionada con el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, hecho en el que murieron cuatro pilotos del exilio cubano.

Gutiérrez Boronat ha sostenido públicamente que los crímenes de lesa humanidad “no caducan” y que un eventual encausamiento contra Castro representaría un paso importante para las víctimas y para la causa democrática cubana.

La reunión cerró con llamados a mantener la presión internacional, apoyar a los presos políticos y acompañar al pueblo cubano en lo que sus organizadores describen como una etapa crucial para el futuro de la isla.