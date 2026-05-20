Congresistas cubanoamericanos impulsan encausamiento de Raúl Castro en el Capitolio (VIDEO)

Washington D.C.- En una jornada cargada de simbolismo político e histórico por el Día de la Independencia de Cuba, los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis, ofrecen una conferencia de prensa para pronunciarse por el posible encausamiento de Raúl Castro como principal responsable del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales y el asesinato de cuatro de sus tripulantes, el 24 de febrero de 1996.
El equipo de Martí Noticias cubre desde la capital estadounidense la conferencia convocada por los congresistas cubanoamericanos, quienes a inicios de este año, enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que su administración considerara presentar cargos formales contra el exdirigente del regimen cubano por estos hechos.
La comparecencia ocurre en medio de crecientes expectativas tras conocerse que el Departamento de Justicia convocó también para este miércoles una conferencia de prensa de alto perfil en la histórica Torre de la Libertad de Miami, símbolo del exilio cubano en Estados Unidos.
Aunque las autoridades federales no han confirmado oficialmente el motivo exacto de la convocatoria realizada a la prensa por la Fiscalía Federal del Sur de Florida, distintas fuentes apuntan a un posible anuncio relacionado con una acción judicial contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de las dos avionetas civiles.
En el incidente murieron los pilotos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Pablo Morales y Mario de la Peña. Durante décadas, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores del exilio cubano han reclamado que se procese judicialmente a los responsables políticos y militares de la operación.
Entre las evidencias que durante años han sido señaladas alrededor de este caso aparece una grabación difundida tiempo después por El Nuevo Herald, en la que se escucha a Raúl Castro haciendo referencia al derribo de las avionetas.
Para familiares de las víctimas y sectores del exilio, ese audio ha sido considerado una de las piezas más delicadas de toda la investigación, al interpretarse como un posible indicio de conocimiento previo o vinculación directa con la operación militar.
Hasta ahora no se ha confirmado públicamente si existe ya una acusación formal aprobada por un gran jurado federal o si apenas comenzaría el proceso para sustentar cargos criminales relacionados con el derribo de las aeronaves civiles.
Más allá de las posibilidades reales de un juicio o de la ejecución de un eventual fallo, para el exilio cubano se trata de un paso decisivo para presentar un caso ante la justicia estadounidense después de una larga espera y un reclamo persistente.
La conferencia prevista en Miami contará con la participación del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, el subdirector del FBI, Christopher G. Raia, la senadora federal Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
El posible encausamiento representaría una de las acciones legales más significativas impulsadas por el gobierno estadounidense contra una figura histórica del régimen cubano y añadiría presión política sobre La Habana en medio de las tensiones entre ambos países.
Carta de los congresistas al presidente Trump solicitando que considere procesar a Raúl Castro
Congreso de los Estados Unidos
Washington, DC 20515
13 de febrero de 2026
Honorable Donald J. Trump
Presidente de los Estados Unidos
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20500
Estimado señor Presidente:
Elogiamos su acción audaz y sin precedentes en apoyo de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio. Coincidimos firmemente en que “América Primero” requiere asegurar nuestras fronteras, poner fin al flujo de narcóticos letales hacia el país y eliminar influencias malignas transnacionales que ponen en riesgo a los estadounidenses.
En consonancia con estos objetivos y políticas, deseamos destacar una injusticia de larga data que, bajo su liderazgo, su administración está en una posición única para resolver de una vez por todas. Respetuosamente solicitamos que el Departamento de Justicia considere acusar formalmente a Raúl Castro, quien es responsable de los asesinatos a sangre fría de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos en el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles de “Hermanos al Rescate” por cazas MiG cubanos, y que considere si deben emitirse “notificaciones rojas” de Interpol en su contra.
Según entendemos, basado en información pública, el 24 de febrero de 1996, Raúl Castro ordenó a un caza MiG cubano atacar y destruir dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. A bordo de esos aviones se encontraban tres ciudadanos estadounidenses, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña, y Pablo Morales, residente legal en Estados Unidos. Estos cuatro valientes hombres volaban pequeñas aeronaves civiles sobre el estrecho de Florida para identificar y ayudar a rescatar balseros cubanos que huían de la Cuba totalitaria. Consideramos que los siguientes hechos son relevantes respecto a la complicidad de Raúl Castro en este crimen:
- Raúl Castro Ruz es hermano del fallecido gobernante Fidel Castro y exdirector de los servicios secretos cubanos, comandante en jefe de la Fuerza Aérea cubana, presidente del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y subsecretario del Partido Comunista de Cuba.
- En una grabación de audio de una conversación ocurrida pocas semanas después del derribo y obtenida por The Miami Herald, se escucha a Raúl Castro discutir haber dado la orden de derribar los aviones de Hermanos al Rescate. En la grabación, se le escucha decir: “Les dije [a los pilotos de los MiG cubanos] que trataran de derribarlos sobre territorio [cubano]”, y “Derríbenlos en el mar cuando reaparezcan”.
- En una entrevista publicada en Time Magazine el 11 de marzo de 1996 con Reginald K. Brack Jr., presidente de Time, Inc., Fidel Castro identificó a Raúl Castro, entonces ministro de Defensa de Cuba, como parte de la cadena de mando que decidió atacar las aeronaves de Hermanos al Rescate.
- El 14 de noviembre de 1997, el juez federal James Lawrence King determinó en un tribunal civil que Cuba había planificado el derribo antes del ataque.
- Un jurado en un juicio criminal presidido por la jueza federal Joan Lenard el 10 de junio de 2001 condenó al espía cubano Gerardo Hernández por conspiración para cometer asesinato debido a su papel en proporcionar al régimen cubano información sobre los planes de vuelo de Hermanos al Rescate.
- Mientras cumplía dos cadenas perpetuas en una prisión federal de Estados Unidos, el presidente Obama conmutó la sentencia de Hernández en 2014 como parte de su política de acercamiento con Cuba. Hasta la fecha, es la única persona que ha sido responsabilizada por este ataque atroz.
- El 21 de agosto de 2003, un gran jurado federal acusó a los dos pilotos de combate cubanos, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Francisco Pérez-Pérez, así como a su general al mando, Rubén Martínez Puente, entonces jefe de la Fuerza Aérea cubana, por cargos de asesinato por el derribo de 1996 ordenado por Raúl Castro. Fueron acusados de cuatro cargos de asesinato, uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y dos de destrucción de aeronaves.
- Las dos aeronaves civiles destruidas eran avionetas Cessna desarmadas, derribadas en aguas internacionales por MiG militares cubanos. La Organización de Aviación Civil Internacional confirmó en su informe que el régimen cubano actuó de manera ilegal, ya que los aviones no estaban en su territorio ni en su espacio aéreo.
Admiramos profundamente su liderazgo en la restauración de la seguridad, la libertad y la justicia en la política exterior estadounidense, particularmente la atención largamente esperada de su administración al hemisferio occidental. La captura del también gobernante Nicolás Maduro y su esposa para llevarlos ante la justicia estadounidense, así como sus acciones firmes para asegurar nuestras fronteras y poner fin al tráfico de narcóticos, tendrán un impacto generacional en la protección de los estadounidenses. Creemos de manera inequívoca que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz; ha llegado el momento de llevarlo ante la justicia.
Gracias por su atención a este asunto de suma importancia para nuestra comunidad, para las innumerables víctimas del régimen y para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Esperamos trabajar con su administración en la promoción de estas prioridades cruciales.
Atentamente,
Mario Díaz-Balart
Miembro del Congreso
María Elvira Salazar
Miembro del Congreso
Carlos A. Giménez
Miembro del Congreso
Nicole Malliotakis
Miembro del Congreso
cc: Hon. Pam Bondi, Fiscal General de los Estados Unidos
Foro