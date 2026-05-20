Congresistas cubanoamericanos impulsan encausamiento de Raúl Castro en el Capitolio (VIDEO)

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Washington D.C.- En una jornada cargada de simbolismo político e histórico por el Día de la Independencia de Cuba, los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis, ofrecen una conferencia de prensa para pronunciarse por el posible encausamiento de Raúl Castro como principal responsable del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales y el asesinato de cuatro de sus tripulantes, el 24 de febrero de 1996.

El equipo de Martí Noticias cubre desde la capital estadounidense la conferencia convocada por los congresistas cubanoamericanos, quienes a inicios de este año, enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que su administración considerara presentar cargos formales contra el exdirigente del regimen cubano por estos hechos.

La comparecencia ocurre en medio de crecientes expectativas tras conocerse que el Departamento de Justicia convocó también para este miércoles una conferencia de prensa de alto perfil en la histórica Torre de la Libertad de Miami, símbolo del exilio cubano en Estados Unidos.

Aunque las autoridades federales no han confirmado oficialmente el motivo exacto de la convocatoria realizada a la prensa por la Fiscalía Federal del Sur de Florida, distintas fuentes apuntan a un posible anuncio relacionado con una acción judicial contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de las dos avionetas civiles.

En el incidente murieron los pilotos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Pablo Morales y Mario de la Peña. Durante décadas, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores del exilio cubano han reclamado que se procese judicialmente a los responsables políticos y militares de la operación.

Entre las evidencias que durante años han sido señaladas alrededor de este caso aparece una grabación difundida tiempo después por El Nuevo Herald, en la que se escucha a Raúl Castro haciendo referencia al derribo de las avionetas.

Para familiares de las víctimas y sectores del exilio, ese audio ha sido considerado una de las piezas más delicadas de toda la investigación, al interpretarse como un posible indicio de conocimiento previo o vinculación directa con la operación militar.

Hasta ahora no se ha confirmado públicamente si existe ya una acusación formal aprobada por un gran jurado federal o si apenas comenzaría el proceso para sustentar cargos criminales relacionados con el derribo de las aeronaves civiles.

Más allá de las posibilidades reales de un juicio o de la ejecución de un eventual fallo, para el exilio cubano se trata de un paso decisivo para presentar un caso ante la justicia estadounidense después de una larga espera y un reclamo persistente.

La conferencia prevista en Miami contará con la participación del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, el subdirector del FBI, Christopher G. Raia, la senadora federal Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

El posible encausamiento representaría una de las acciones legales más significativas impulsadas por el gobierno estadounidense contra una figura histórica del régimen cubano y añadiría presión política sobre La Habana en medio de las tensiones entre ambos países.