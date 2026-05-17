Informe revela planes de Cuba para usar drones contra objetivos de EEUU; congresistas reaccionan

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Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y comenzado a discutir planes para emplearlos en posibles ataques contra la base naval de EEUU en Guantánamo, embarcaciones militares estadounidenses y, eventualmente, la ciudad de Key West, en el extremo sur de la Florida, a unas 90 millas al norte de La Habana, según inteligencia clasificada citada en exclusiva este domingo por Axios.



De acuerdo con el reporte, la información refleja la preocupación dentro del gobierno estadounidense por el desarrollo de capacidades de guerra con drones en la isla.



Un alto funcionario citado por Axios indicó que estos elementos podrían ser utilizados como argumento para eventuales acciones militares por parte de Washington, en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump considera a Cuba como una amenaza creciente a la seguridad nacional de EEUU.



El reporte también vincula estas preocupaciones con la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, lo que incrementa la inquietud sobre la cooperación militar extranjera en el país caribeño, según la misma fuente.

"Cuando pensamos en que este tipo de tecnologías estén tan cerca, y en la existencia de una variedad de actores malintencionados, desde grupos terroristas y cárteles de la droga hasta iraníes y rusos, resulta preocupante", declaró el funcionario citado por Axios. "Es una amenaza creciente", añadió.



La agencia Reuters se hizo eco de la información publicada por Axios, precisando que no pudo verificar de manera independiente la veracidad del reporte.

En un comentario sobre el reporte de Axios, el congresista cubanoamericano Mario Díaz Balart recordó la amenaza que representan los drones en Oriente Medio, donde Estados Unidos libra una guerra contra el régimen iraní.

"Ahora están a 90 millas de nuestras costas y cerca de infraestructuras críticas. Es evidente que el régimen cubano supone una amenaza para la seguridad nacional", escribió el legislador republicano por la Florida en un post en la red social X.

En una reacción similar, la también congresista cubanoamericana María Elvira Salazar advirtió sobre el peligro que representa para los estadounidenses esta capacidad militar en manos del régimen de La Habana.



"El mundo ya ha visto de lo que son capaces los regímenes hostiles con los drones, y esas capacidades en manos del régimen cubano, a tan solo 90 millas de Florida, deberían preocupar a todos los estadounidenses", escribió en un post en X.

Salazar subrayó que una dictadura que sostiene alianzas con adversarios de Estados Unidos, a escasas millas de las costas estadounidenses, no es solo un problema regional. "Es una amenaza directa a nuestra seguridad nacional", afirmó.

El también republicano por Florida, el legislador de origen cubano Carlos Giménez, señaló en un mensaje en la red social: "¡El régimen de Cuba representa una peligrosa amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América!".

La administración del presidente Donald Trump ha impuesto sanciones severas al régimen de La Habana, al que considera un Estado fallido a punto del colapso.



El 29 de enero pasado, Trump firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de los países que venden o suministran petróleo a Cuba. La Casa Blanca argumenta que estas acciones buscan proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos frente a lo que describe como la influencia maligna de La Habana, vinculada a actores hostiles, grupos terroristas y operaciones de espionaje contra el país.

En sanciones más recientes, Washington amplió medidas existentes para incluir nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, designando a grupos e individuos de la élite militar cubana, entre ellos el conglomerado GAESA, por operar en el sector de servicios financieros de la economía en la isla, enriqueciéndose de forma ilícita y controlando los recursos del país.

Al mismo tiempo, medios estadounidenses han reportado que EEUU avanza en los preparativos para enjuiciar al exgobernante cubano Raúl Castro por el derribo en 1996, en aguas internacionales, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en un caso que dejó cuatro muertos y marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y La Habana.