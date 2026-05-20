“No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba sea libre de nuevo", afirma Trump

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El presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles que Estados Unidos no tolerará a "un estado canalla" que albergue operaciones hostiles de índole militar, de inteligencia y terroristas extranjeras a tan solo 90 millas del territorio estadounidense.

En un Mensaje presidencial por la independencia de Cuba publicado por la Casa Blanca, afirmó que su administración no descansará hasta que el pueblo de Cuba alcance la libertad.

"No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba sea libre de nuevo", dijo.

En la declaración, Trump denunció que el régimen de La Habana ha sofocado "toda esperanza de prosperidad, ha desterrado la noción de dignidad humana y ha asfixiado las aspiraciones y sueños de su pueblo", mientras sus líderes militares se enfocan en mantener el control y exportar la ideología comunista al exterior.

"Como presidente, estoy tomando medidas decisivas en favor de esta región que tanto ha sufrido en nuestro hemisferio, y para enfrentar las amenazas a nuestra seguridad nacional provenientes de la región", afirmó el presidente estadounidense.

Trump recordó que la independencia de la isla fue el resultado de un largo proceso contra el dominio colonial español, comparable al camino recorrido por los patriotas estadounidenses en su propia lucha por la autodeterminación. Apuntó que ambas naciones comparten principios fundacionales basados en el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos.

En su mensaje, destacó que, a lo largo de generaciones, los cubanos han mantenido una "inquebrantable devoción por la libertad" y una resiliencia que, asegura, ha perdurado en el tiempo.

"El régimen en La Habana hoy representa una traición directa a la nación por la que sus patriotas fundadores derramaron sangre y dieron sus vidas. Durante casi siete décadas, el gobierno comunista de la isla ha desmantelado violentamente la libertad política, negado elecciones justas a su pueblo, silenciado con brutalidad la disidencia y estrangulado la economía cubana hasta llevarla al colapso. Mientras el pueblo sufre, la élite cleptocrática del régimen ha acaparado los recursos restantes de la isla para su propio beneficio y estilo de vida opulento", señaló.

El mensaje presidencial, Trump reafirmó la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y con la comunidad cubanoamericana, destacando su contribución a la sociedad estadounidense.

"En este Día de la Independencia de Cuba, nuestra República se solidariza con el pueblo cubano y con los millones de cubanoamericanos que han enriquecido profundamente la vida de nuestra nación. Muchos de ellos llegaron a estas costas sin nada, construyeron vidas extraordinarias y abrazaron con todo su corazón el estilo de vida constitucional que hace de Estados Unidos el país más grande del mundo. Hoy, los saludamos y recordamos a todos aquellos que se han sacrificado por una Cuba libre, y miramos con confianza hacia una nueva Edad de Oro para la isla y su gente", concluyó.

Trump dijo a periodistas el martes que creía posible un acuerdo por la vía diplomática con La Habana a pesar de las tensiones bilaterales, recrudecidas por las recientes sanciones económicas y las designaciones a figuras y entidades del régimen cubano.



"Creo que sí", respondió Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Añadió que "Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda", y reiteró que la isla es una "nación fallida" que requiere asistencia.

También este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio envió un mensaje a los cubanos, en el que propone una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, con ayuda humanitaria directa al pueblo y apertura de oportunidades económicas y políticas, incluyendo negocios privados, medios independientes y elecciones libres.