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"Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento", dijo este 20 de mayo el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, al pueblo cubano, en un mensaje muy claro sobre la responsabilidad del régimen de la isla en el colapso que vive el país.

"En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana hondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables", dijo Rubio en su primer mensaje directo a los cubanos, en un video en español.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que las dificultades actuales que enfrenta el pueblo cubano no responden a sanciones de Estados Unidos, sino a la gestión interna del sistema en la isla.

"Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento. Y quiero contarles lo que nosotros, en los Estados Unidos, les ofrecemos para ayudarlos, no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor", dijo.

Rubio explicó que los prolongados apagones y la escasez de recursos no son consecuencia de un supuesto "bloqueo petrolero" de EEUU, y atribuyó la crisis al manejo corrupto de los recursos por parte de las autoridades cubanas.

"La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones

"La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares. Pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos. Y cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual", detalló el secretario de Estado estadounidense.

Rubio responsabilizó a GAESA de controlar una parte significativa de la economía cubana. Según dijo, el conglomerado militar concentra ingresos provenientes de sectores como el turismo, la construcción, la banca y las tiendas, así como de las remesas enviadas desde el exterior.

"Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18 mil millones de dólares en activos y controlan el 70 por ciento de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas, e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo, todo pasa por sus manos. De esas remesas, ellos retienen un porcentaje", apuntó.

También sostuvo que, durante años, el régimen de La Habana dependió del suministro de petróleo subsidiado desde Venezuela por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que le permitió desviar recursos sin invertir en infraestructura energética.

"Ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que al pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid, e incluso hasta aquí, en Estados Unidos", indicó.

El secretario de Estado afirmó que hoy en Cuba "no gobierna una revolución", sino "un estado dentro del estado" representado por GAESA, y acusó al sistema político de exigir sacrificios a la población y reprimir las expresiones de descontento.

En su mensaje, Rubio dijo que el presidente Donald Trump propone una nueva relación con Cuba, centrada en el apoyo directo al pueblo cubano, sin intermediación del aparato estatal.

"El presidente Trump frece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con GAESA. Primero, estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo. Pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica u otros grupos caritativos de confianza, no robado por GAESA, para que lo vendan en sus tiendas", señaló.

No obstante, el secretario de Estado de EEUU sostuvo que la solución a largo plazo para Cuba no pasa por la asistencia humanitaria, sino por abrir oportunidades económicas y políticas a los ciudadanos. En ese sentido, planteó la posibilidad de que los cubanos puedan desarrollar negocios privados en distintos sectores, acceder a medios de comunicación independientes y participar en procesos electorales libres.

"Al pueblo cubano", dijo, "no le interesa la caridad permanente", sino la oportunidad de vivir "en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo hoy".

Rubio vislumbró una Cuba libre del dominio de los militares y el régimen represor, donde los cubanos puedan, al fin, ser libres y prósperos.

"Hoy, en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de GAESA o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo GAESA, puedan ser dueños de una gasolinera, o de una tienda de ropa, o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo GAESA, puedan abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, puedan ser dueños de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde puedan quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárceln o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo", puntualizó.

El secretario de Estado puso el ejemplo de países del Caribe como Bahamas, República Dominicana y Jamaica, donde, dijo, existen derechos económicos y políticos similares a los que propone. "Si eso es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible dentro de Cuba?", cuestionó.

Rubio indicó que la administración Trump está dispuesta a avanzar hacia una nueva etapa en la relación bilateral, pero señaló que, a su juicio, el principal obstáculo sigue siendo la estructura de poder vigente en la isla.

"En Estados Unidos, estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y, actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país", concluyó.