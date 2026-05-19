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El presidente Donald Trump afirmó el martes que cree posible un acuerdo diplomático con Cuba, a pesar de la política de presión de su administración hacia el gobierno comunista de la isla.



En declaraciones a la prensa desde el sitio donde se construye el salón de baile previsto para la Casa Blanca, Trump indicó que las negociaciones con La Habana podrían avanzar a pesar de las tensiones generales, recrudecidas por las recientes sanciones económicas.



"Creo que sí", respondió Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Añadió que "Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda", y reiteró que la isla es una "nación fallida" que requiere asistencia.

"Cuba necesita ayuda, y se la daremos", recalcó el presidente.



También sugirió que Estados Unidos podría desempeñar un papel en la ayuda a Cuba independientemente de si se produce un "cambio de régimen".

"No se sobre cambiar el régimen, yo podría hacer eso, ya sea cambiando el régimen o no. Ha sido un régimen muy duro, han matado a mucha gente. Pero es un país que realmente necesita ayuda; no pueden encender las luces, no pueden comer", declaró Trump.

El presidente volvió a recordar a los cubanoamericanos del sur de la Florida, muchos de los cuales, dijo, fueron maltratados y encarcelados en Cuba y han sido exitosos en el exilio en Estados Unidos. "Los cubanoamericanos en Miami son personas increíbles", subrayó Trump. "Estoy muy dispuesto ayudarlos", añadió.

Este lunes, Washington impuso sanciones a 11 jefes militares y políticos del régimen cubano y a tres entidades. El Departamento de Estado señaló en una Hoja Informativa que las medidas forman parte de la "campaña integral de la Administración Trump para enfrentar las amenazas urgentes a la seguridad nacional que representa el régimen comunista de Cuba y responsabilizar tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material o financiero".