EEUU sanciona a altos cargos y entidades del régimen cubano

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Estados Unidos amplió este lunes las sanciones contra altos funcionarios e instituciones vinculadas al aparato político, militar y de inteligencia de Cuba, en una nueva escalada de presión de la administración del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la inclusión de varios dirigentes en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1 de mayo y dirigida contra “los responsables de la represión en Cuba y de amenazas a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.

Entre los funcionarios sancionados figuran la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández; el dirigente del Partido Comunista Roberto Morales Ojeda y varios altos mandos militares.

También fueron sancionados el general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá y los generales de división José Miguel Gómez del Vallín, Eugenio Armando Rabilero Aguilera y Raúl Villar Kessell.

La OFAC añadió además a la lista de sanciones a la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocida como G2 o DGI, y actualizó las sanciones existentes contra el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), incorporándolos al nuevo programa sancionatorio CUBA-EO14404.

Según el Departamento del Tesoro, las medidas implican el congelamiento de todos los bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con personas o entidades de Estados Unidos.

La designación de la Dirección de Inteligencia representa una de las medidas más significativas de esta nueva ronda de sanciones. La entidad, fundada en 1961, es considerada el principal servicio de inteligencia exterior del Estado cubano.

Esta es la segunda ola de sanciones individuales contra Cuba en menos de dos semanas. El pasado 7 de mayo, Washington sancionó al conglomerado militar GAESA y a otras entidades bajo la misma orden ejecutiva.

Petróleo ruso

La OFAC informó además de la emisión de la Licencia General 134C relacionada con petróleo ruso, que autoriza hasta el 17 de junio determinadas transacciones vinculadas a la “venta, entrega o descarga de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de origen de la Federación de Rusia” cargados en buques antes del 17 de abril de 2026.

La licencia permite operaciones consideradas “ordinariamente incidentales y necesarias”, incluidos servicios de atraque, abastecimiento, seguros y reparaciones de emergencia de embarcaciones.

Sin embargo, el documento aclara que la autorización no incluye transacciones con personas o entidades vinculadas a países sancionados como Cuba, Irán o Corea del Norte.

La OFAC indicó además que la nueva licencia reemplaza a la Licencia General 134B, emitida en abril y vencida el 16 de mayo.