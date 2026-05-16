Sherritt anuncia disolución de sus empresas en Cuba

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La minera canadiense Sherritt International informó este viernes que activará el proceso para disolver sus principales negocios conjuntos con el régimen de Cuba, tras las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra entidades vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana.

La compañía, que ya había informado previamente la suspensión de su participación directa en varias operaciones cubanas, comunicó ahora que iniciará formalmente la disolución de la empresa mixta Moa JV, dedicada a la producción de níquel y cobalto, así como de Energas y otros contratos petroleros y de perforación.

“Después de mucha deliberación, Sherritt ha determinado que la única forma de preservar su capacidad de hacer negocios es invocando sus derechos de disolución”, señaló la empresa.

Sherritt explicó que el acuerdo de accionistas de Moa JV le permite solicitar la ruptura de la asociación si las sanciones estadounidenses se amplían hasta el punto de impedirle desarrollar “una actividad comercial sustancial” mientras permanezca vinculada al negocio.

Sherritt comparte Moa JV a partes iguales con la estatal cubana General Nickel Company (GNC), responsable de las operaciones mineras en Moa, en el oriente de la isla. La minera canadiense pretende que la separación ocurra de manera inmediata, quedando como única propietaria de la refinería de níquel y cobalto ubicada en Alberta, Canadá, mientras que GNC asumiría el control total de los activos en Cuba.

Según Sherritt, el procedimiento ordinario podría extenderse “varios meses y posiblemente varios años”, por lo que acudirá el próximo 19 de mayo ante los tribunales para solicitar una resolución que permita acelerar el proceso.

La compañía también anunció que renunciará a su participación en Energas, empresa mixta dedicada al procesamiento de gas natural para generación eléctrica en Cuba, así como a sus intereses en contratos de producción compartida de petróleo y servicios de perforación.

Sherritt afirmó que no espera recibir compensación por estos últimos activos. Sin embargo, señaló que la disolución de Moa JV podría derivar en un pago a su favor debido al valor de los activos cubanos involucrados, además de los “aproximadamente 277 millones de dólares” que, según la empresa, GNC mantiene adeudados.

Sherritt ha sido durante décadas uno de los principales inversionistas extranjeros en Cuba y una pieza clave en la industria del níquel de la isla, uno de los sectores estratégicos para La Habana.