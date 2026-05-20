Díaz-Balart conmemora Día de la Independencia de Cuba y llama a liberar a presos políticos

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El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart conmemoró el 124 aniversario de la independencia de Cuba con una declaración en la que rindió homenaje a los opositores y presos políticos cubanos, y aseguró que la isla “volverá a ser libre”.

Díaz-Balart, vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes y presidente de la Subcomisión sobre Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, afirmó que, tras alcanzar su independencia de España en 1902, Cuba volvió a quedar “sometida a la tiranía” bajo el régimen instaurado por Fidel Castro.

“Hoy conmemoramos 124 años desde que Cuba alcanzó su independencia tras siglos de subordinación como colonia oprimida bajo el dominio español. Trágicamente, apenas unas décadas después de lograr su independencia, el pueblo cubano volvió a quedar sometido a la tiranía, esta vez bajo el opresivo régimen castrista”, señaló el legislador republicano.

El congresista recordó a figuras fallecidas de la oposición cubana, entre ellas Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo, Laura Pollán, Oswaldo Payá y Harold Cepero, a quienes describió como “mártires” en la lucha por la libertad y los derechos humanos en la isla.

Asimismo, mencionó a manifestantes encarcelados tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y a integrantes del Movimiento San Isidro, incluidos el rapero Maykel Castillo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

“Valientes activistas del 11J, algunos de ellos menores de edad al momento de su arresto, así como los artistas del Movimiento San Isidro, Maykel Castillo ‘El Osorbo’ y Luis Manuel Otero Alcántara, continúan encarcelados simplemente por exigir libertades básicas”, expresó.

Díaz-Balart sostuvo además que el proceso hacia una Cuba democrática “no fue rápido ni fácil”, pero aseguró que “el pueblo cubano será libre” gracias a quienes “continúan defendiendo la vida humana, la dignidad, los derechos humanos y la libertad hasta lograr nuevamente su plena independencia de la tiranía”.