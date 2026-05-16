'Dignas Cubanas': un libro dedicado a al valor y la tenacidad de las mujeres que enfrentan al régimen

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La escritora cubana Zoé Valdés aseguró en el programa Abriendo Espacios de Martí Noticias que su nuevo libro, Dignas Cubanas, constituye un homenaje a las mujeres que durante décadas han enfrentado la represión y han sostenido la lucha por la libertad dentro y fuera de la isla.

“Dignas cubanas es el segundo volumen de Hijas de Cuba y trata el tema de las mujeres cubanas valientes, mujeres cubanas que han luchado por la libertad, que se han sacrificado por sus hijos y por Cuba”, afirmó Valdés durante la entrevista.

Valdés mencionó que esta entrega recoge casos de madres de presos políticos del 11 de julio de 2021 y de mujeres que continúan denunciando violaciones de derechos humanos en Cuba.

“Hay madres que llevan años luchando por sus hijos presos, algunas incluso han muerto sin poder volver a verlos”, lamentó, al referirse a casos como el de Zoila Chávez, madre del preso político y escritor Gabriel Barrenechea.

“Murió queriendo ver a su hijo y no le permitieron verlo”, dijo Valdés, quien adelantó que la historia de Zoila ocupará un lugar central en el próximo volumen de la trilogía, titulado provisionalmente Glorias Cubanas.

Según detalló, mientras Hijas de Cuba abordaba figuras femeninas de diferentes momentos históricos, Dignas Cubanas hace énfasis en las mujeres campesinas "que enfrentaron a esa tiranía y de quienes se ha hablado muy poco”.

También destaca a las madres y presas políticas que, a su juicio, han permanecido en un segundo plano dentro de la historia cubana.

La escritora afirmó que uno de los principales objetivos del libro es visibilizar el sacrificio silencioso de las madres cubanas frente a la represión política.

“La madre cubana, y también las abuelas cubanas, son el gran sostén frente a la represión. Lo que han sacrificado todavía no se ha dicho en la magnitud que debe decirse”, sostuvo.

Valdés explicó además que el libro reúne nombres, historias y testimonios de mujeres de diferentes generaciones, desde figuras históricas hasta jóvenes activistas actuales.

“No ha habido descanso para la mujer cubana en estos más de 67 años. Han estado ahí calladas, resistiendo, luchando y sosteniendo a sus familias”, afirmó.

La reconocida autora agradeció a Abriendo Espacios y a su conductora, Ariane González, por ofrecer una ventana informativa desde Radio Martí, donde de manera sostenida salen a la luz los retos de la vida diaria de las mujeres en la isla, su papel como defensoras de la familia y los derechos de la ciudadanía y, en múltiples casos, como protagonistas de la oposición al régimen comunista de Cuba.

“Este libro está inspirado en ti, también en tu programa, en el programa que has dedicado con tanto amor a las mujeres cubanas”, expresó la escritora y agregó que otra importante fuente para el libro fueron sus conversaciones con la exiliada cubana Carmen Machado de Álvarez.

La autora anunció que Dignas Cubanas será presentado el próximo 20 de mayo en Sentir Cubano, en Miami, en un encuentro que contará con la participación de madres y mujeres vinculadas a la causa de los presos políticos cubanos.