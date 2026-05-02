Amnistía Internacional exige la liberación de la presa política cubana Sayli Navarro

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La organización Amnistía Internacional exigió este sábado la liberación de la prisionera política cubana Sayli Navarro Álvarez.

"Es una activista cubana, presa de conciencia y cofundadora del movimiento Damas de Blanco, un grupo de madres, esposas e hijas de las 75 personas detenidas durante la ola represiva de 2003 conocida como la Primavera Negra", recoge la publicación en X.

Navarro cumple una sanción de ocho año tras las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021. Su padre, el líder opositor Félix Navarro, fue condenado a nueve años de cárcel.

Ambos rechazaron recientemente el exilio forzado, después de las propuestas de mediación gestionadas por la Iglesia Católica.

“El pasado martes se presentaron en la prisión de Agüica el Obispo Auxiliar de La Habana y Presidente de la Pastoral Penitenciaria Nacional, Eloy Ricardo Domínguez Martínez, con el objetivo de invitar a Félix a que abandonaran el país”, informó a Martí Noticias Sonia Álvarez Campillo, esposa y madre de los opositores.