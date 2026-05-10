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Hammer: "Mis pensamientos están con todas las madres cubanas y cubanoamericanas"

Mike Hammer visitó a la madre de un cubano emigrado a Estados Unidos que se enlistó en el Cuerpo de Marines.
Mike Hammer visitó a la madre de un cubano emigrado a Estados Unidos que se enlistó en el Cuerpo de Marines.

Sumario

  • Hammer se reunió con Gisela, madre de Willie, un cubano emigrado a Estados Unidos que “se enlistó en el Cuerpo de Marines para servir al país que le acogió”.
  • El joven contactó a Hammer para compartir su historia.
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El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó a una madre cubana en el municipio habanero de Regla con motivo del Día de las Madres.

La sede diplomática informó en redes sociales que Hammer se reunió con Gisela, madre de Willie, un cubano emigrado a Estados Unidos que “se enlistó en el Cuerpo de Marines para servir al país que le acogió”.

El joven contactó a Hammer para compartir su historia
El joven contactó a Hammer para compartir su historia

De acuerdo con la publicación de la embajada, el joven contactó previamente al diplomático para compartir su historia de emigración y su imposibilidad de acompañar a su madre en Cuba.

“Él, como tantísimos cubanos, no puede estar con su madre por la falta de libertad en Cuba”, señaló Hammer y afirmó que “ese dolor de una familia separada, tanto porque son forzados al exilio o son presos políticos, es sumamente cruel”.

En su mensaje, Hammer expresó solidaridad “con todas las madres cubanas y cubanoamericanas” y aseguró que la Embajada continuará trabajando “para que un día próximo puedan estar con sus hijos y vivir con dignidad y tranquilidad”.

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