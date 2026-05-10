La libertad, el mayor anhelo de las madres de presos políticos cubanos este día

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“El mejor regalo que puedo recibir es la libertad de mi hijo. Estamos sufriendo mucho”, dijo a Martí Noticias Marta Domínguez, madre del comunicador independiente, Jorge Bello, condenado a 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena.

A propósito de las celebraciones por el Día de las Madres, Martí Noticias conversó con familiares de prisioneros políticos en Cuba, quienes sufren desde hace años las condenas de sus hijos.

Marta Perdomo desde Mayabeque denunció que Jorge y Nadir Martín Perdomo, quienes se manifestaron en San José de las Lajas en julio de 2021, llevan 11 meses sin poder verse ni abrazarse.

“En este Día de las Madres lo único que quisiera es, primero que todo, la libertad de mis hijos, pero bueno, ya que hasta el día de hoy no ha sido así, quisiera haber recibido una llamada de cada uno de ellos diciéndome al menos feliz día, mamá", comentó.

"Hace 11 meses que no se hablan uno al lado del otro, ni se dan un abrazo. Es un crimen muy grande que ni siquiera puedan venir de pase juntos a nuestra casa. Es una tortura", relató.

Otras como Caridad Magdalena Castro, madre del preso político Kevin Damien Frómeta Castro, también coincide en que su mayor anhelo es ver a su hijo en libertad.

"Han sido 5 años de sufrimiento, donde la ausencia duele todos los días un poco más”, dijo la mujer, cuyo hijo fue sentenciado a cinco años de privación de libertad por el delito de "sedición" por las protestas del 11J en la Esquina de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre.

Para Gricelia Allén, madre del preso político Eider Frómeta Allen -activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)- que cumple una condena de seis años de prisión desde enero de 2019, reclamó por su parte que Cuba sea un país soberano.

Mi mayor esperanza, explicó, es "la libertad de todos los presos políticos y con la bendición de Dios, que Cuba muy pronto sea un país libre y soberano".

Lizeth Fonseca Rosales, madre del prisionero Roberto Pérez Fonseca, quien se manifestó en San José de las Lajas el 11J, indicó que en esta fecha siente mucho dolor y orgullo.

“Dolor por su ausencia de cada día, pero mi gran orgullo por haberlo visto madurar políticamente, por eso en este día solo pido libertad para Cuba, libertad para los presos políticos y no más dolor para las madres cubanas”.

La activista y expresa politica Ienelis Delgado, conocida en redes sociales como La Mambisa agramontina, expresó su sentir hacia Cuba.

“Quisiera para este día, obviamente lo que desea cualquier madre: un futuro digno, una vida digna, una infancia feliz y tranquila, cosas que no se pueden lograr en una dictadura como la que hay en Cuba", comentó.

"Desearía que mis hijos ya no tuvieran que regresar un día de la escuela y que alguien los tuviera que recoger y decirles, tu mamá está presa, o que los niños estén jugando enfrente de su casa y de pronto llegue la policía en un operativo y se lleven a su madre".

A propósito de la fecha La Mambisa agramontina expresó su deseo también para todas esas madres que luchan por la libertad.

"Una vida digna, como es el caso de la presa política y de conciencia Lizandra Góngora, que obviamente no es la única. Deseo una Cuba libre. Y no me voy a cansar de luchar, voy a seguir luchando por la libertad de Cuba y la libertad de los presos políticos".