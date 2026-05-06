OCDH denuncia aumento de represión en Cuba y critica indiferencia de la UE

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el régimen cubano incrementó las acciones represivas durante abril, en un contexto que calificó de indiferencia por parte de la Unión Europea.

De acuerdo con la organización, el pasado mes se registraron al menos 366 acciones represivas en la isla, una cifra que incluye 27 detenciones y 339 abusos de otro tipo, aunque advirtió que los datos representan un subregistro debido a las dificultades para documentar todos los casos.

Según el OCDH, los principales afectados fueron los presos políticos, presos comunes y sus familiares, con al menos 71 denuncias de abusos. El informe también señala amenazas, hostigamientos, citaciones policiales y el cerco de viviendas de activistas como prácticas recurrentes durante el mes analizado.

La Habana, Camagüey, Villa Clara y Artemisa figuran entre las provincias con mayor número de acciones represivas reportadas en abril, indicó la organización de derechos humanos con sede en Madrid.

Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, afirmó que “la élite del poder está llevando al país a una situación límite en todos los aspectos” y sostuvo que Cuba atraviesa un “fin de ciclo histórico”, cuyo desenlace, a su juicio, debería ser una transición rápida hacia la democracia, la justicia y la prosperidad.

El activista también responsabilizó de la situación a sectores de la comunidad internacional que, según dijo, “aplauden el atrincheramiento del Gobierno de Cuba o miran para otro lado”.

Cires criticó que en foros recientes, como la Cumbre de Barcelona, se realizaron exigencias a Estados Unidos, pero no se demandó al régimen cubano la liberación de los presos políticos.