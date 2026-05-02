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Preso político Yosvany Rosell García Caso se encuentra incomunicado, denuncia su esposa

Preso político Yosvany Rosell García Caso
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  • “Se encuentra aislado, incomunicado, no tiene ni televisor ni un radio tan siquiera y el radio que yo le hice llegar no se lo autorizaron, no se lo quieren dejar entrar”, denunció.
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El preso político Yosvany Rosell García Caso permanece incomunicado en la prisión provincial de Holguín, denunció su esposa tras una reciente visita familiar.

Mailín Rodríguez declaró a Martí Noticias que pudo verlo el 30 de abril y describió condiciones de aislamiento dentro del centro penitenciario. “Se encuentra un poco estable de salud, gracias a Dios, pero según las circunstancias en la que se encuentra, no puede estar bien”, afirmó.

“Se encuentra aislado, incomunicado, no tiene ni televisor ni un radio tan siquiera y el radio que yo le hice llegar no se lo autorizaron, no se lo quieren dejar entrar”, denunció.

Preso político Yosvany Rosell García Caso se encuentra incomunicado, denuncia su esposa
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Preso político Yosvany Rosell García Caso se encuentra incomunicado, denuncia su esposa
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Rodríguez hizo un llamado a la libertad para todos los presos políticos, y de su esposo.

García Caso fue detenido tras participar en las protestas del protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba en la ciudad de Holguín. Posteriormente, fue procesado por el delito de sedición y condenado a 15 años de privación de libertad.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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