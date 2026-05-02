Preso político Yosvany Rosell García Caso se encuentra incomunicado, denuncia su esposa

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El preso político Yosvany Rosell García Caso permanece incomunicado en la prisión provincial de Holguín, denunció su esposa tras una reciente visita familiar.

Mailín Rodríguez declaró a Martí Noticias que pudo verlo el 30 de abril y describió condiciones de aislamiento dentro del centro penitenciario. “Se encuentra un poco estable de salud, gracias a Dios, pero según las circunstancias en la que se encuentra, no puede estar bien”, afirmó.

“Se encuentra aislado, incomunicado, no tiene ni televisor ni un radio tan siquiera y el radio que yo le hice llegar no se lo autorizaron, no se lo quieren dejar entrar”, denunció.

Rodríguez hizo un llamado a la libertad para todos los presos políticos, y de su esposo.

García Caso fue detenido tras participar en las protestas del protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba en la ciudad de Holguín. Posteriormente, fue procesado por el delito de sedición y condenado a 15 años de privación de libertad.