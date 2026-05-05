Artista cubano Nando OBDC enfrenta graves problemas en prisión de Güines

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El preso político y artista cubano Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, enfrenta las precarias condiciones de higiene y alimentación en la prisión Cuba-Panamá, ubicada en Güines, provincia de Mayabeque, un centro destinado a pacientes con VIH/SIDA.

Su madre, Eva Rivera, dijo a Martí Noticias que lo visitó la pasada semana. Según su testimonio, el artista se mostró animado tras recibir imágenes de “La prisión invisible”, una exposición inaugurada el 29 de abril de 2026 en el Museo de Arte de las Américas, en Washington D.C., de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la muestra participan obras suyas y de otros artistas presos políticos, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y miembros del grupo conocido como #El4tico.

“Fernando se puso muy contento porque yo le llevé unas fotos de una expo que montaron allá en Washington y él participa en la exposición”, dijo.

Sobre las condiciones en el centro penitenciario, Rivera describió problemas relacionados con la higiene, la limpieza y la alimentación.

“Pésimo está el problema de la higiene, la limpieza y todo lo relacionado con la comida”, afirmó. “De hecho, ya hacía como dos días que no había agua allí y entonces a la hora que nosotros llegamos, que era sobre las 12 del día más o menos, todavía no habían podido ni hacerle la comida a los reclusos”.



"A esa hora fue que entró una pipa de agua para poder cocinar la alimentación de ellos, el almuerzo y demás”, agregó.

Almenares fue detenido el 31 de diciembre de 2024 en su domicilio en La Lisa, La Habana. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la policía política, donde permaneció más de un mes, y luego enviado a la prisión Cuba-Panamá en Güines, destinada a reclusos con VIH/SIDA. Su familia sostiene que no padece esa enfermedad.

Antes de su detención, el artista desarrollaba proyectos sociales en comunidades vulnerables y lideraba la iniciativa Arte Prohibido, con la que denunciaba la censura en Cuba.

A inicios de abril, el Tribunal Supremo Popular rechazó un recurso de casación presentado a su favor. Rivera ha señalado irregularidades en el proceso judicial, incluyendo errores en los datos personales recogidos en la sentencia inicial y la falta de verificación sobre su ubicación el día de los hechos. Almenares ha negado los cargos en su contra.

La sanción impuesta incluye prisión, el decomiso de sus bienes y la prohibición de salida del país.