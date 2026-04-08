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Supremo de Cuba ratifica encarcelamiento de artista Nando OBDC

El artista cubano y preso político Fernando Almenares, conocido como Nando OBDC
El artista cubano y preso político Fernando Almenares, conocido como Nando OBDC

Sumario

  • El Tribunal Supremo Popular de Cuba rechazó el recurso de casación de Fernando Almenares Rivera, “Nando OBDC”, confirmando su condena de 5 años por propaganda contra el orden constitucional.
  • La sentencia, emitida originalmente en diciembre de 2025, está vinculada a la colocación de carteles sobre derechos humanos, acusándolo de actuar bajo instrucciones de la organización “Cuba Primero”.
  • La defensa denuncia irregularidades en el proceso, mientras el fallo se basó en peritajes, testimonios de la Seguridad del Estado y contenido de su celular; además de prisión, se le impuso decomiso de bienes y prohibición de salida del país.

El Tribunal Supremo Popular de Cuba ha ratificado la condena de cinco años de prisión contra el artista y preso político Fernando Almenares Rivera.

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El Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó el recurso de casación a favor del artista y preso político Fernando Almenares Rivera, conocido como "Nando OBDC", informaron a Martí Noticias fuentes cercanas al detenido.

Con esta decisión, notificada a la familia este martes en La Habana, los jueces del Supremo ratificaron de manera firme la condena de 5 años de cárcel por el cargo de propaganda contra el orden constitucional.

“Yo me imaginaba que eso iba a suceder. Nunca esperé nada bueno de ellos. Para los presos políticos aquí en Cuba nunca hay una buena respuesta”, declaró a Martí Noticias Eva Rivera, madre del artista.

Desestiman recurso de casación a favor de "Nando OBDC"
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Desestiman recurso de casación a favor de "Nando OBDC"
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Los jueces Ileana Julia Gómez Guerra, Paula Joaquina Rodríguez Sánchez (ponente), Joselín Sánchez Hidalgo, Maida Regalado Rodríguez y Ariel Fidel Castro López declararon la sentencia como firme y no autorizaron la interposición de ningún otro recurso.

La condena original fue emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en diciembre de 2025.

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El caso se vincula a la colocación de carteles sobre derechos humanos en Guanabacoa. La fiscalía acusó al artista de actuar bajo instrucciones desde el exterior a cambio de un pago de 200 dólares.

Según el tribunal, Almenares recibió indicaciones de la organización "Cuba Primero".

Los magistrados afirmaron que el propósito de los carteles era provocar desórdenes sociales y estimular acciones contra el orden social.

El fallo se sustentó en peritajes caligráficos, testimonios de la Seguridad del Estado y el contenido del celular de Almenares. El artista, de 35 años y sin antecedentes, está detenido desde diciembre de 2024.

Actualmente, "Nando" se encuentra en la prisión Cuba-Panamá, en Mayabeque. Aunque es un centro para pacientes con VIH/Sida, su familia asegura que el joven no padece dicha enfermedad.

Eva Rivera denunció con anterioridad irregularidades en el proceso y en documento de la sentencia inicial, como errores en datos personales y la falta de verificación de la ubicación de su hijo el día de los hechos. Almenares siempre negó los cargos.

Además de la prisión, la sanción incluye el decomiso de sus bienes y la prohibición de salir del país.

Los jueces mencionaron su participación en proyectos artísticos críticos del régimen y ofrecer declaraciones a medios como Radio Martí y Diario de Cuba como parte de los argumentos para condenarlo.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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