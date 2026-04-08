Supremo de Cuba ratifica encarcelamiento de artista Nando OBDC

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El Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó el recurso de casación a favor del artista y preso político Fernando Almenares Rivera, conocido como "Nando OBDC", informaron a Martí Noticias fuentes cercanas al detenido.

Con esta decisión, notificada a la familia este martes en La Habana, los jueces del Supremo ratificaron de manera firme la condena de 5 años de cárcel por el cargo de propaganda contra el orden constitucional.

“Yo me imaginaba que eso iba a suceder. Nunca esperé nada bueno de ellos. Para los presos políticos aquí en Cuba nunca hay una buena respuesta”, declaró a Martí Noticias Eva Rivera, madre del artista.

Los jueces Ileana Julia Gómez Guerra, Paula Joaquina Rodríguez Sánchez (ponente), Joselín Sánchez Hidalgo, Maida Regalado Rodríguez y Ariel Fidel Castro López declararon la sentencia como firme y no autorizaron la interposición de ningún otro recurso.

La condena original fue emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en diciembre de 2025.

El caso se vincula a la colocación de carteles sobre derechos humanos en Guanabacoa. La fiscalía acusó al artista de actuar bajo instrucciones desde el exterior a cambio de un pago de 200 dólares.

Según el tribunal, Almenares recibió indicaciones de la organización "Cuba Primero".

Los magistrados afirmaron que el propósito de los carteles era provocar desórdenes sociales y estimular acciones contra el orden social.

El fallo se sustentó en peritajes caligráficos, testimonios de la Seguridad del Estado y el contenido del celular de Almenares. El artista, de 35 años y sin antecedentes, está detenido desde diciembre de 2024.

Actualmente, "Nando" se encuentra en la prisión Cuba-Panamá, en Mayabeque. Aunque es un centro para pacientes con VIH/Sida, su familia asegura que el joven no padece dicha enfermedad.

Eva Rivera denunció con anterioridad irregularidades en el proceso y en documento de la sentencia inicial, como errores en datos personales y la falta de verificación de la ubicación de su hijo el día de los hechos. Almenares siempre negó los cargos.

Además de la prisión, la sanción incluye el decomiso de sus bienes y la prohibición de salir del país.

Los jueces mencionaron su participación en proyectos artísticos críticos del régimen y ofrecer declaraciones a medios como Radio Martí y Diario de Cuba como parte de los argumentos para condenarlo.