Familia de Nando OBDC apela condena de cinco años al artista

La familia del artista y preso político Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, presentó en febrero un recurso de apelación contra la condena de cinco años de privación de libertad dictada a finales de 2025.

El tribunal lo declaró culpable del presunto delito de propaganda contra el orden constitucional.

Eva Rivera, madre del artista independiente, informó a Martí Noticias que la apelación responde a irregularidades en el proceso judicial, que incluyen errores en los datos personales de Fernando en el documento de sentencia y falta de pruebas sobre su presunta culpabilidad.





"El abogado meexplicó que él no estuvo de acuerdo con la sentencia porque no pudieron corroborar nada de las cosas que le estaban adjudicando a Fernando, no hicieron una buena investigación", indicó.

Tras una visita a su hijo el pasado día 20, consultó nuevamente al jurista, quien le confirmó que aún no hay respuesta oficial. La madre manifestó tener pocas esperanzas en el resultado, señalando un ensañamiento por parte de las autoridades del régimen hacia los presos políticos.

La condena fue emitida el 22 de diciembre de 2025 por la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Según el fallo, Almenares colocó carteles con mensajes como “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos” en un tramo de la carretera Monumental, en Guanabacoa.

La fiscalía sostuvo que el acusado actuó bajo instrucciones de un ciudadano residente en Estados Unidos y que recibió un pago de 200 dólares. Como pruebas, el tribunal valoró peritajes caligráficos, testimonios de instructores de la Seguridad del Estado, la declaración de una persona que afirmó haber entregado el dinero y el contenido del teléfono celular de Almenares.

Rivera cuestionó la versión oficial sobre la imposibilidad de verificar la presencia de Almenares en un evento artístico el día de los hechos, alegando que la investigación fue deficiente.

El joven, quien no posee antecedentes penales, negó los cargos y solicitó su absolución, petición que fue rechazada. El tribunal justificó la medida mencionando su actividad previa en proyectos artísticos críticos y su aparición en medios independientes entre ellos Radio Martí y Diario de Cuba. La sanción incluye además la privación de derechos públicos, el decomiso de bienes y la prohibición de salida del país.

Fernando Almenares Rivera de 35 años permanece detenido desde el 31 de diciembre de 2024, cuando fue arrestado en su domicilio en La Lisa, La Habana.

Actualmente, se encuentra en la prisión Cuba-Panamá, ubicada en la provincia de Mayabeque. Este centro penitenciario está destinado a pacientes con VIH/SIDA, a pesar de que sus familiares aseguran que el artista no padece dicha enfermedad.