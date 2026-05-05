Fuerte denuncia de la situación de Cuba en el Parlamento Europeo (VIDEO)

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Este martes el Parlamento Europeo escuchó una fuerte denuncia de la situación de derechos humanos en Cuba en declaraciones de expertos en esa materia y el testimonio de un opositor que ha sufrido en carne propia las violaciones del régimen de La Habana, el exprisionero político José Daniel Ferrer.

El debate sobre la situación política y de derechos humanos actual en Cuba estuvo protagonizado por Stuardo Ralón Orellana, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Cuba. Además de Ferrer, fundador de la opositora Unión Patriótica de Cuba, hoy exiliado en los Estados Unidos.

La presentación abordó entre los temas principales la grave crisis socioeconómica en la isla y su impacto en la población, la cada vez más seria situación de escasez, falta de energía y las crecientes protestas populares, a pesar de la férrea represión comunista.

En este sentido, abordaron las violaciones a las libertades fundamentales y la situación de los presos políticos.

"Honorables miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, señoras y señores, primeramente les estoy profundamente agradecido por la importante solidaridad del Parlamento Europeo hacia mi persona y hacia todos los presos políticos cubanos. Sin vuestra solidaridad difícilmente hubiese salido vivo de las cárceles del régimen comunista. Gracias por darme la oportunidad de exponer en esta respetable institución la tragedia que vive mi patria, Cuba", comenzó su intervención el veterano opositor cubano.

"Comparezco ante ustedes para hablarles de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive la mayor de las antillas y solicitar la solidaridad, el apoyo comprometido de un bloque de naciones que figura la vanguardia mundial en cuanto a la defensa de los derechos humanos, estado de derecho e instituciones sólidas, calidad de vida y desarrollo humano, sistema de protección social, diversificación y desarrollo económico, liderazgo ambiental y solidaridad con los pueblos oprimidos y que sufren profunda miseria. Cuba vive la peor crisis de su historia moderna. No sólo continuamos bajo una férrea dictadura que prohíbe a los cubanos el disfrute de derechos universalmente reconocidos, derecho a la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación pacífica", agregó.

"El régimen de partido único reprime brutalmente y encarcela en infernales presiones a quienes se manifiestan contra la opresión, la miseria extrema, la crisis energética, alimentaria, de salud, transporte, vivienda y otros graves problemas que afectan a la mayoría de los cubanos diariamente y que son responsabilidad sobre todo de esa oprobiosa tiranía. Recientemente le han dado la vuelta al mundo las imágenes de un prisionero político condenado por las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Alexander Díaz Rodríguez cumplió su arbitraria condena el pasado 12 de abril. Salió de una cárcel comunista como salieron los prisioneros que sobrevivieron en los campos de concentración de la Alemania nazi. Piel sobre hueso", remarcó Ferrer.

El líder de oposición denunció que "en las muchas prisiones del régimen catrocomunista hay muchos prisioneros políticos y miles de prisioneros comunes, muchos víctimas de procesos arbitrarios y condenas injustas que sufren hambre extrema, desnutrición severa, insalubridad, parasitismo, enfermedades infecciosas, falta de la atención médica, escasez de medicinas, de agua potable, golpizas, torturas físicas y psicológicas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Además, de especial interés para los políticos europeos se mencionó el posicionamiento internacional de Cuba, con el apoyo deliberado de los gobernantes cubanos al Kremlin en la invasión de Rusia a Ucrania.