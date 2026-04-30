Foro "Acción por la Amnistía 2026" define estrategia para promover cambios políticos en Cuba

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La Mesa Internacional del Foro Acción por la Amnistía 2026 celebró el 28 de abril su primera reunión en Madrid, donde expertos y actores internacionales coincidieron en que la amnistía debe ser el primer paso para una transición democrática en Cuba, en un contexto de creciente presión por cambios políticos en la isla.

En declaraciones a Martí Noticias, Elena Larrinaga subrayó la urgencia de avanzar en esta iniciativa: “La amnistía es una urgencia inaplazable, es el primer paso de un proceso de democratización que debe garantizar justicia, verdad y no repetición”, afirmó.

El encuentro tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos y reunió a expertos, académicos y actores comprometidos con una transición democrática en la isla, en formato híbrido: presencial y virtual.

Durante la sesión se definieron tres objetivos fundamentales: aprender de experiencias internacionales en procesos de amnistía y justicia transicional; coordinar el apoyo global a la despenalización del disenso como condición para cualquier negociación en Cuba; y posicionar el proyecto de ley impulsado por el foro en la agenda internacional.

El debate incorporó experiencias de transición en Europa del Este, España, Sudáfrica y América Latina, con una conclusión clara: no existen modelos exportables, por lo que el caso cubano requiere una estrategia propia, rigurosa y realista.

En ese sentido, Larrinaga explicó también a Martí Noticias que cualquier avance dependerá de factores clave:

“El respaldo internacional será determinante para generar presión y acompañamiento al proceso”.

Los participantes coincidieron en que será necesaria una combinación de negociación, presión internacional efectiva y participación activa de la sociedad civil para lograr avances reales.

Entre las líneas de acción acordadas figuran la activación de mecanismos en Naciones Unidas y una estrategia de incidencia ante el Parlamento Europeo y otras instituciones internacionales.

El encuentro contó con el respaldo académico del catedrático José Manuel Vera Santos, quien facilitó el espacio, y reunió a un amplio grupo de especialistas, entre ellos Laura Tedesco, Ileana de la Guardia, Dolores Fiel, Brian Shapira, Elías Amor, Frisia Batista, Juan Antonio Blanco, Paola Onzaga, Diana Mendiluza, Carlos Malamud, Eugenia Gutiérrez, Hernán Alberro y Teresa Larrinaga, entre otros.

El foro también destacó que la amnistía debe entenderse como el inicio de un proceso más amplio de justicia transicional, orientado a garantizar derechos y evitar la repetición de abusos.

El encuentro concluyó con un mensaje de continuidad y compromiso: existe voluntad, base técnica y disposición para avanzar en esta iniciativa.

La Mesa Internacional del Foro Acción por la Amnistía 2026 continuará su trabajo en las próximas semanas con el objetivo de convertir esta propuesta en una iniciativa sólida y viable, capaz de contribuir a una transición democrática en Cuba basada en la libertad, los derechos humanos y la reconciliación nacional.