Freedom House premia a Rosa María Payá por su liderazgo en la lucha por una Cuba libre

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Freedom House otorgará a la activista por los derechos humanos, Rosa María Payá, el Premio Alfred Moses a la Libertad durante su ceremonia anual, que este año coincidirá con el 85.º aniversario de la organización.

El galardón reconoce el liderazgo de Payá en la promoción de una transición democrática en Cuba y su defensa de los presos políticos en la isla. La entrega está prevista el 20 de mayo de 2026, como parte de una velada en la que también se destacará a otras figuras por su compromiso con la libertad y la democracia.

“Nos complace celebrar el liderazgo de Payá en la lucha por una Cuba libre y su extraordinaria defensa de los presos políticos”, indicó Freedom House en redes sociales este martes.

Payá, fundadora del movimiento Cuba Decide, agradeció el premio y lo dedicó al pueblo cubano.

“El Premio a la Libertad Alfred Moses pertenece al valiente pueblo cubano que continúa resistiendo la tiranía, a cada preso político y a cada cubano que, como mi padre, ha entregado su vida por la libertad”, afirmó.

"La lucha por una Cuba libre pronto dará sus frutos”, añadió.

Freedom House destacó en su página web que Payá ha impulsado iniciativas de coordinación entre actores democráticos dentro y fuera de Cuba, incluyendo el llamado Acuerdo por la Libertad. También ha promovido alianzas internacionales a través de foros legislativos y redes juveniles en América Latina.

Su trayectoria incluye trabajo con organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos y gestiones ante el Congreso de Estados Unidos, la ONU y el Parlamento Europeo en temas de derechos humanos. Recientemente, fue elegida comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).