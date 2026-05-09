"Te vamos a matar aquí con una AKM"; presos políticos cubanos denuncian amenazas de muerte ante tensión con EEUU

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Autoridades carcelarias y agentes de la Seguridad del Estado en Cuba han lanzado amenazas contra la integridad física de presos políticos y opositores ante una eventual intervención extranjera, de acuerdo con varias denuncias recibidas por Martí Noticias. Reportes indican que esta práctica ha sido implementada por el régimen cubano en otras etapas de tensión con Washington.

Desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el preso político Daniel Alfaro, quien se encuentra en huelga de hambre, denunció semanas atrás que tanto él como el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara recibieron amenazas de muerte.

Alfaro relató que, durante un registro en sus celdas, oficiales del penal advirtieron que serían fusilados con armamento AKM en caso de una intervención. Durante el incidente, Otero Alcántara cuestionó a los guardias sobre la efectividad de dichas armas, de fabricación soviética, indicó Alfaro.

“Alcántara le dijo que si con cuatro AKMs ellos pensaban repeler un ataque de cualquier otro país y dijeron, con una de esas mismas AKMs que tú dices venimos aquí y te vamos a matar aquí. Pero a medida que EEUU está tomando medidas ellos están tomando represalias contra nosotros”, relató.

En la provincia de Holguín, el preso político Roilán Álvarez Rensoler, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue objeto de advertencias similares por parte de las autoridades de la prisión provincial, conocida como El Yayal.

La denuncia fue realizada desde Santiago de Cuba por su hermana, Ariana Álvarez. “Les dijeron que si el gobierno de los Estados Unidos llegase a hacer una intervención, a los primeros que van a fusilar son a ellos”.

En la prisión de máxima seguridad Kilo 8, en Camagüey, el preso político del 11 de julio (11J), Dixán Gaínza Moré, ha sido expuesto a tácticas de intimidación. Su hermana, Disney Azahares, informó el viernes que las autoridades del penal han propiciado conversaciones entre presos comunes cerca de Gaínza. En dichos diálogos, los reclusos comentan que, ante una invasión, los familiares de los guardias sufrirían, pero que los presos políticos del 11J estarían en peligro.

“Mandan otros reos comunes como a dar los recados de que, si pasa algo, la familia de los guardias va a llorar, pero que los del 11 julio van a pagar, todo ese tipo de amenazas”, dijo la entrevistada.

Opositores también con graves amenazas

La escalada de intimidación se ha extendido a opositores fuera de los centros penitenciarios.

Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, reportó advertencias de la Seguridad del Estado en Pinar del Río tras reunirse con diplomáticos estadounidenses. Oficiales del Ministerio del Interior lo acusaron de colaborar con una potencia extranjera y le advirtieron sobre las consecuencias de sus actos ante un escenario de conflicto.

En La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya, denunciaron haber recibido amenazas de represalias violentas durante detenciones recientes. Según los activistas, los oficiales les comunicaron que, ante una eventual intervención o invasión estadounidense, los opositores serían considerados "objetivos prioritarios".

Al respecto, el periodista y ex prisionero político radicado en Miami, Pedro Corzo, con décadas de investigación de la historia del presidio político cubano explicó a Martí Noticias que se trata de una práctica intimidatoria empleada en otras ocasiones.

“El Sistema ha presionado a los presos al extremo, ha tratado de destruir su capacidad de pensar y de actuar aún tras las rejas. Y el ejemplo que mejor te puedo presentar fue cuando colocó durante 22 meses, a principios de la década del 60, miles de libras de explosivos en los sótanos de las circulares del Presidio Modelo, del Reclusorio Nacional para Varones de Isla de Pinos, listas para ser detonadas en el momento que en la isla desembarcara alguna expedición contraria al castrismo”, comentó.



La advertencia lleva implícito un mensaje al exilio y a Estados Unidos, indicó Corzo, que es la de reflejar la voluntad de la dictadura de llevar su poder político hasta sus últimas consecuencias.

La práctica de advertir sobre ejecuciones o represalias en escenarios de conflicto externo ha sido aplicada desde las primeras décadas del sistema que rige en la isla.



Por ejemplo, el 20 de mayo de 1985, ante el inicio de las transmisiones de Radio Martí, el gobierno de la isla suspendió de inmediato los acuerdos migratorios con Estados Unidos firmados en diciembre de 1984, una medida que paralizó la liberación y el traslado hacia territorio estadounidense de cientos de presos políticos, que estaba contemplado dentro de los convenios establecidos entre ambas naciones.