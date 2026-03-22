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Queman una unidad de reclutamiento del Servicio Militar en Santiago de Cuba

Oficina de reclutamiento del Servicio Militar en Contramaestre.
Oficina de reclutamiento del Servicio Militar en Contramaestre.

Sumario

  • Un nuevo episodio de tensión sacude a Santiago de Cuba, donde un incendio intencional contra una unidad de reclutamiento militar en Contramaestre pone de relieve el creciente rechazo popular al Servicio Militar obligatorio.
  • La Seguridad del Estado y la policía desplegaron una intensa operación durante la que varios jóvenes habrían sido detenidos.
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En actos que reflejan el creciente descontento popular y el rechazo al Servicio Militar, nuevas expresiones de inconformidad han emergido en distintos sectores de la sociedad cubana.

En Contramaestre, en la provincia Santiago de Cuba, personas aún sin identificar prendieron fuego en la noche del viernes al interior de la oficina de reclutamiento del Comité Militar Municipal.

Martí Noticias pudo confirmar, a través de tres residentes cercanos al lugar, que las fuerzas policiales investigan el hecho.

“La Seguridad del Estado, la policía, todos esos órganos represivos amanecieron movilizados acá en Contramaestre, en Calle 13 del reparto Lumumba; que se le dio candela al sector militar, y unos carteles que se pusieron también a la orilla del sector”, dijo a Martí Noticias un vecino que vive muy cerca del centro reclutador y pidió no ser identificado por temor a represalias.

“Todo parece indicar que por una persiana se tiró una botella encendida para dentro del sector militar y todo cogió candela”, añadió.

Aunque se habla de varios jóvenes detenidos involucrados en el incendio, hasta el momento las autoridades no han corroborado los rumores.

La pregunta de nuestra redacción, a la unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de la localidad, no recibió respuesta de la oficial de guardia.

Una fuente que pidió el anonimato aseguró que el incidente habría comenzado cuando “por la ventana metieron algo con candela”, lo que desató una intensa movilización de los agentes de seguridad.

Según su testimonio, los oficiales emplearon perros rastreadores para buscar huellas en los alrededores y “recogieron a un grupo de muchachos” señalados por el animal debido al olor, quienes permanecen detenidos en los calabozos mientras avanzan las pesquisas.

En los últimos años, familias, jóvenes y activistas han denunciado las dificultades y riesgos asociados al Servicio Militar, señalando la precariedad en las unidades militares, la falta de recursos y las malas prácticas.

Las críticas también apuntan a la falta de transparencia en torno a incidentes ocurridos durante el cumplimiento del servicio, lo que ha provocado inquietud y desconfianza entre los ciudadanos.

“Las madres no quieren que los hijos pasen el Servicio Militar obligatorio porque dicen que los están preparando para la guerra. Y lo quemaron, pero creo que han cogido ya a cuatro jovencitos, pobrecitos”, agregó Mercedes Aguilar.

Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura tradicional, defendiendo el alistamiento forzoso como parte esencial de la defensa nacional.

“Este país está en candela. Cuando no es una manifestación, es que queman, por un lado, queman por otro lado. Dan golpes de las cacerolas. Todos los días sucede algo en cada provincia”, enfatizó Aguilar.

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    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

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