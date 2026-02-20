Multan a joven de Río Cauto por tratar de evadir el Servicio Militar

Getting your Trinity Audio player ready...

En Cuba, cumplir los 17 años no solo significa alcanzar la antesala de la mayoría de edad; para los varones, marca el inicio de un conteo regresivo que muchos enfrentan con ansiedad: el llamado al Servicio Militar Activo (SMA).

Enmanuel Espinosa Jorge alcanzó los 19 años eludiendo el alistamiento, pero llegó el odioso llamado y, al no acudir a las citaciones del comité militar, fue multado con 7,000 pesos cubanos.

“Ha sido citado en varias ocasiones para el chequeo médico para el Servicio Militar obligatorio. En Cuba sí se obliga a los jóvenes a pasar el Servicio Militar obligatorio. Si no lo quieres pasar o si tus familiares no lo quieren permitir, eres multado con multas de 7,000 pesos y hasta más, y también son llevados a un proceso penal”, afirmó, en conversación con Martí Noticias, la hermana del sancionado, Eliannis Villavicencio Jorge.





El sentimiento de rechazo no es nuevo, pero se agudizó tras el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022. La muerte de reclutas que cumplían su servicio en el cuerpo de bomberos y fueron enviados a la primera línea de fuego, dotó de certidumbre la percepción pública sobre los peligros de la prestación obligatoria de jóvenes en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

La resistencia no es una rebelión armada, sino una negación silenciosa. Es el susurro en los hogares, la búsqueda de una visa o la esperanza de una enfermedad que salve a los muchachos del uniforme verde olivo.

“Mi hermano fue multado el día 17 con 7,000 pesos. Una multa que ya pagué hoy 19 de febrero. Una vez que se paga la multa, también hacen otros procesos legales en contra de estos jóvenes”, indicó Villavicencio.

El pago de una multa no exime al ciudadano de la obligación del servicio. Si la evasión persiste, se castiga con penas de dos a cinco años de privación de libertad.

El régimen cubano mantiene una postura firme. Las autoridades argumentan que el SMA es vital para la seguridad nacional. Además, recalcan que el servicio es una vía de formación de carácter y disciplina.

Sin embargo, para una generación que ha crecido en medio de la crisis económica más profunda en décadas, esos argumentos parecen desconectados de su realidad.

Cristian Jorge Labrada Fonseca fue detenido en 2024 cuando estaba por concluir el Servicio Militar Activo. Un tribunal militar lo condenó a 10 años de prisión por desacato, delitos contra el orden constitucional y supuestas faltas en cumplimiento del servicio de guardia, debido a publicaciones críticas en redes sociales, mientras pasaba el Servicio Militar.

Recientemente ha ganado fuerza, un movimiento contra el Servicio Militar, impulsado por tragedias que se han suscitado durante su cumplimiento. Se manifiesta a través de denuncias en redes sociales como la campaña "No al Servicio Militar Obligatorio” que exige la abolición del reclutamiento forzado, alegando que viola derechos fundamentales y expone a jóvenes sin preparación a peligros mortales.

Se ha documentado un patrón alarmante de muertes de jóvenes reclutas. En enero de 2026, se reportó el deceso de un joven de 17 años en Guantánamo mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio. Solo en 2025, al menos 16 jóvenes fallecieron en el servicio, incluyendo casos de suicidios y accidentes en prácticas bajo condiciones de poca transparencia.