Rubio reafirma que Cuba representa una amenaza real para la seguridad nacional de EEUU

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El secretario de Estado Marco Rubio reafirmó este jueves que el régimen cubano sí representa una amenaza real para la seguridad nacional de Estados Unidos al responder a periodistas sobre la flota de cerca de 300 drones que habría sido adquirida por La Habana.

Aunque declinó comentar sobre asuntos militares o amenazas específicas de seguridad nacional a EEUU, Rubio afirmó que "Cuba no solo posee armas adquiridas de Rusia y China durante años, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su territorio, no muy lejos de donde nos encontramos en este momento".

El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que el régimen de La Habana, siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. "Es uno de los principales patrocinadores estatales del terrorismo en toda la región", dijo a periodistas desde Homestead, en el Sur de la Florida, antes de partir a su gira por Suecia e India.

Rubio añadió que el gobierno cubano ha apoyado y colaborado con los grupos guerilleros que han desestabilizado a Colombia. "Cuba, consistentemente, representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", reiteró.

El secretario de Estado argumentó que la situación de colapso económico y social que vive la isla, a solo 90 millas de las costas estadounidenses, también supone una amenaza. Rubio señaló que Cuba es un "estado fallido, dirigido por amigos de nuestros adversarios".



Sobre los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria ofrecidos por la adinistración del presidente Donald Trump a La Habana, Rubio dijo que el régimen parece haberla aceptado, pero aclaró que "no vamos a entregar ayuda humanitaria para que caiga en las manos del conglomerado militar que tienen y luego tomen esa mercancía y la vendan en sus tiendas en dólares y pongan ese dinero en sus bolsillos".

El canciller estadounidense recordó que se reunió con el Papa León en el Vaticano semanas atrás y mencionó el tema de esa ayuda. "Están preparados para dar un paso adelante. Un grupo de organizaciones no gubernamentales cuyas cartas tengo en mis bolsillos ahora mismo, de organizaciones humanitarias que ya están operando dentro de Cuba, están preparadas para hacer la distribución.

Rubio explicó que, hasta ahora, Estados Unidos ha logrado distribuir 3 de los 6 millones de dólares en ayuda humanitaria otorgados a la isla tras el paso del huracán Melissa, con ayuda de la Iglesia Católica. "Los otros 3 millones han sido retenidos por las autoridades cubanas en el proceso de permisos", dijo, aunque añadió que quizán ya hayan recibido los permisos para esa distribución en los últimos días.



"Estamos preparados para hacer más, pero tiene que ser distribuido por grupos que no estén vinculados al régimen o a esa empresa militar GAESA, porque van a robárselo y nunca llegará al pueblo", concluyó.



(Nota en desarrollo)