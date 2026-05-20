"Han perdido el control": Trump dice que no ve necesaria una escalada con La Habana

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles que Cuba "es un desastre" y que se está desmoronando solo.

"No habrá escalada. No creo que sea necesaria. El lugar se está desmoronando. Es un desastre y, en cierto modo, han perdido el control", respondió a un periodista que le preguntó si habría una escalada con La Habana.

En un mensaje presidencial por la independencia de Cuba publicado por la Casa Blanca este 20 de mayo, Trump dijo que su administración no descansará hasta que el pueblo de la isla alcance la libertad.

"Estados Unidos no tolerará que un estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 90 millas del territorio estadounidense, y no descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad que sus antepasados lucharon con tanta valentía por establecer hace más de 100 años".

"Como presidente, estoy tomando medidas decisivas en favor de esta región que tanto ha sufrido en nuestro hemisferio, y para enfrentar las amenazas a nuestra seguridad nacional provenientes de la región", afirmó.

Hoy, el Departamento de Justicia anunció el encausamiento formal del general Raúl Castro, por su responsabilidad en el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente, en el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles de “Hermanos al Rescate”.

Castro fue sido acusado de cuatro cargos de asesinato, dos cargos de destrucción de aeronaves y un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.