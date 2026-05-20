“Tenemos a Cuba en mente”: Trump reacciona al encausamiento de Raúl Castro

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles al encausamiento de Raúl Castro y destacó el impacto que tendrá entre la comunidad cubanoamericana del sur de Florida.

“La población cubana de Miami, y ciertamente más allá de Miami… aprecia lo que el fiscal general acaba de hacer hoy”, dijo el presidente. “Tenemos a Cuba en mente, es muy importante”.

La Casa Blanca publicó más tarde un mensaje en sus redes sociales. "Se hará justicia", escribieron junto a una imagen que nombra a los "enemigos de Estados Unidos, neutralizados".

El cartel tiene la foto de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en Venezuela; del ayatolá Alí Jamenei, fallecido a finales de febrero tras un ataque de EEUU a Irán; la del terrorista Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando del ISIS a nivel mundial fallecido tras un ataque conjunto de las fuerzas estadounidenses y nigerianas el pasado fin de semana; y de Raúl Castro, encausado este miércoles por la justicia estadounidense.

Las declaraciones se produjeron horas después de que el Departamento de Justicia anunciara una acusación formal contra el general retirado Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”, incidente en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal.

Trump también afirmó que Cuba “es una nación en decadencia” y adelantó que su administración realizará “bastante pronto” anuncios relacionados con la política estadounidense hacia la isla, incluido el embargo.

“Ya veremos. Lo anunciaremos bastante pronto”, respondió Trump al ser consultado por periodistas sobre el embargo estadounidense contra Cuba, tras aterrizar en la base aérea conjunta Andrews.

El mandatario describió a Cuba como un país “que se está desmoronando” y aseguró que Washington sigue de cerca la situación en la isla.

“Es una nación en decadencia, se nota, se está desmoronando… pero estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para ayudar a las familias, a la gente”, declaró.

El mandatario también descartó una escalada inmediata con La Habana al asegurar que el gobierno cubano enfrenta una profunda crisis interna.

“No habrá escalada. No creo que sea necesaria. El lugar se está desmoronando. Es un desastre y, en cierto modo, han perdido el control”, afirmó..

Trump añadió que su administración cuenta con funcionarios con amplia experiencia sobre la isla, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos.

“Tenemos mucha gente allí. Tenemos la CIA allí. Tenemos a Marco allí. Los padres de Marco, como saben, son de Cuba. Así que tenemos mucha experiencia en Cuba”, sostuvo. “Estamos trabajando para liberar Cuba”.

Horas antes, la Casa Blanca publicó un mensaje presidencial por el Día de la Independencia de Cuba en el que Trump afirmó que Estados Unidos no tolerará “que un estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 90 millas del territorio estadounidense”.

El presidente aseguró además que su gobierno “no descansará” hasta que “el pueblo de Cuba recupere la libertad”.

La acusación anunciada por el Departamento de Justicia imputa a Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo de las avionetas civiles de “Hermanos al Rescate” sobre aguas internacionales el 24 de febrero de 1996.