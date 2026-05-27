Rubio: "Cuba está en muchos problemas"(VIDEO)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este miércoles que el régimen de Cuba está en problemas y responsabilizó a la élite en el poder del colapso económico y social que vive la isla.

"Cuba está en muchos problemas porque, desafortunadamente, para ellos está dirigido por un montón de comunistas incompetentes. Ser comunista es malo; ser un comunista incompetente es como lo peor", subrayó, en declaraciones durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la isla ha sido tomada por el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) que controla todos los recursos del Estado. "Básicamente controla el 70% de la economía, y nada de ese dinero en esa empresa se destina a ayudar al pueblo cubano", recalcó.

La semana pasada, en un mensaje en español a los cubanos por el 20 de mayo, día de la independencia, el jefe de la diplomacia estadounidense responsabilizó al régimen cubano y a GAESA del colapso económico y social de la isla, y propuso una nueva relación entre EEUU y Cuba, con ayuda humanitaria directa al pueblo y apertura de oportunidades económicas y políticas, incluyendo negocios privados, medios independientes y elecciones libres.

Rubio responsabilizó a GAESA de controlar una parte significativa de la economía cubana, al concentrar ingresos provenientes de sectores como el turismo, la construcción, la banca y las tiendas, así como de las remesas enviadas desde el exterior.

El 7 de mayo de 2026, el propio Rubio anunció nuevas sanciones contra el conglomerado cubano, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa Moa Nickel S.A. (MNSA). Estas medidas se tomaron en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, con el objetivo de privar al régimen cubano y a las Fuerzas Armadas de ingresos que considera ilícitos y que no benefician al pueblo cubano.

Como consecuencia, se bloquean todos los activos e intereses de estas entidades y persona en territorio estadounidense o bajo control de estadounidenses. Además, se prohíben las transacciones con ellas. Lo más relevante es que estas sanciones incluyen sanciones secundarias, lo que significa que empresas y bancos extranjeros que mantengan negocios significativos con GAESA o entidades que controle en más del 50% podrían también enfrentar sanciones por parte de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense otorgó un período de gracia hasta el 5 de junio de 2026 para que las entidades extranjeras liquiden de forma ordenada sus operaciones con el emporio controlado por los militares cubanos.

El enorme holding maneja una parte importante de la economía de la isla, incluyendo hoteles, tiendas en divisas, puertos, remesas y servicios financieros.

En otra acción contra el Grupo de Administración Empresarial S.A., Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, fue detenida el 22 de mayo de 2026 en Miami por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) y ICE.

Actualmente se encuentra bajo custodia migratoria y enfrenta un proceso de deportación hacia Cuba.

Marco Rubio revocó personalmente su residencia permanente y anunció públicamente el caso. En su mensaje en X, el secretario de Estado declaró: “Adys Lastres Morera es la hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado financiero cubano controlado por los militares que se apropia de millones de dólares destinados a la ayuda al pueblo cubano a instancias del régimen. Estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que puse fin a su estatus de residente permanente”.