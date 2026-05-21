“No habrá refugio para las redes del régimen cubano”, advierte Rubio tras arresto de Lastres Morera (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó firmemente la detención de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado militar GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera.

Agentes de ICE (Homeland Security Investigations) arrestaron este jueves a Adys Lastres Morera en Miami, tras la revocación de su estatus de residente permanente legal (green card) por parte del Departamento de Estado.

El arresto ocurre meses después de que Martí Noticias revelara en una investigación exclusiva que Lastres Morera vivía en Florida y aparecía vinculada a empresas de inversiones inmobiliarias, a pesar de ser la hermana de la oficial que preside el Grupo de Administración Empresarial S.A., considerado el núcleo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

La medida se tomó bajo la sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al considerar que su presencia en EE.UU. representa “consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense”.

En declaraciones asociadas a la operación, Rubio enfatizó la política de “no safe haven” (no habrá refugio seguro) para quienes están vinculados a las élites corruptas del régimen cubano.

“Permitir que Lastres Morera permaneciera en el país enviaría la señal equivocada de que las redes afiliadas al régimen cubano pueden seguir accediendo a instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos. Eso no va a ocurrir”, señaló el entorno del secretario de Estado.

La acción se produce pocos días después de que el propio Rubio anunciara sanciones contra GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana— y contra su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, a quien describió como parte del “corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.

GAESA es acusado de financiar la represión y enriquecer a las élites del régimen mientras la población cubana sufre escasez y apagones.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional destacaron que la detención forma parte de una estrategia más amplia para neutralizar amenazas y cortar el acceso de redes vinculadas al régimen a territorio estadounidense.

Adys Lastres Morera permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de un proceso de deportación.