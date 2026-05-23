Destapan redes de apoyo al castrismo en EEUU; más de un centenar bajo investigación federal

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El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos están investigando a varias organizaciones sin fines de lucro y activistas estadounidenses por presuntamente coordinar una campaña de influencia a favor de La Habana desde EEUU, reveló este sábado una investigación de Fox News Digital.

El reportaje identifica a 145 grupos, entre ellos CodePink, The People’s Forum, Party for Socialism and Liberation, BreakThrough News y Tricontinental, que en conjunto manejan alrededor de $1.000 millones en ingresos anuales.

Las organizaciones bajo escrutinio abarcan sindicatos, ONGs, campañas de solidaridad, redes de viajes, grupos políticos socialistas y medios de comunicación.

Los investigadores analizan posibles violaciones a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y a las sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro.

Diversas organizaciones señaladas en la investigación de Fox News han reaccionado de manera rápida y coordinada, rechazando tajantemente las acusaciones.

El Tricontinental Institute, liderado por Vijay Prashad, junto a The People’s Forum, CodePink y el Party for Socialism and Liberation (PSL), publicaron comunicados y mensajes en redes sociales defendiendo al gobierno cubano y a Raúl Castro.

Calificaron la investigación del Departamento de Justicia y del Tesoro como “infundada”, “una campaña de difamación” y un “pretexto para justificar una nueva agresión imperialista contra Cuba”.

En lugar de negar directamente los vínculos, han optado presentar las acusaciones como parte de una escalada "hostil" por parte del gobierno de Donald Trump.

"Ecosistema procomunista de Cuba"

De acuerdo a la investigación, estas organizaciones estarían trabajando de forma coordinada con funcionarios cubanos en mensajes políticos, protestas, delegaciones y campañas de recaudación.

Los investigadores federales también están indagando a cerca de 40 estadounidenses que presuntamente se coordinaron con funcionarios del régimen cubano para llevar bienes y suministros a Cuba en «convoyes» y «flotillas» a principios de este año.

Fox News explica que la pesquisa se activó especialmente tras el encausamiento formal contra Raúl Castro por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate en 1996.

Entre los aspectos señalados en la investigación se menciona una red financiada en parte por el millonario estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái y apoya causas alineadas con China y Cubam.

Además, las operaciones de varios activistas y organizadores vinculados al movimiento de solidaridad con Cuba, entre ellos el influencer y comentarista político de izquierda estadounidense de origen turco, Hasan Piker, la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, y la coordinadora de CodePink en Washington D.C., Olivia DiNucci.

El denominado "ecosistema procomunista de Cuba" fue dividido en siete comunidades:

Red Singham: ANSWER Coalition; BreakThrough News; CodePink; International People’s Assembly y sus afiliados; Liberation News y el Party for Socialism and Liberation; People’s Forum y sus proyectos con patrocinio fiscal (Venceremos Brigade y Hatuey Project); Tricontinental Institute; IFCO y su proyecto Pastors for Peace.

Sindicatos y activistas laborales: Organizadores afiliados a la AFL-CIO; International Association of Machinists Local 1484; Labor/Community Strategy Center; Service Employees International Union; Teamsters vinculados a campañas laborales en Amazon; United Union of Roofers, Waterproofers and Allied Workers Local 36.

Brigadas, convoyes y delegaciones de viaje a Cuba: Organizadores de flotillas activistas y caravanas humanitarias; Global Exchange; Hands Off Cuba Committees; National Network on Cuba; organizadores del convoy Nuestra América.

Organizaciones socialistas, marxistas y comunistas: African People’s Socialist Party; Communist Party USA; Democratic Socialists of America; Peace and Freedom Party; Socialist Unity Party; Socialist Workers Party.

Ecosistema de medios y propaganda: Campañas de amplificación activista en redes sociales; podcasts y redes de transmisión en vivo antiimperialistas; BreakThrough News; BT News; Liberation News; Tricontinental.

Redes jurídicas, académicas e institucionales: National Lawyers Guild; organizaciones de solidaridad eclesiásticas y de base religiosa; organizadores de divulgación educativa que trabajan en escuelas y campus universitarios; profesores vinculados a delegaciones a Cuba y a campañas contra las sanciones; grupos universitarios de solidaridad con Cuba.

Infraestructura humanitaria y de ayuda: Campañas de solidaridad agrícola; Global Health Partners; campañas de suministro médico; organizadores de intercambios «pueblo a pueblo»; campañas de recaudación de fondos para paneles solares.

Por favor, no escriban 'Cuba'

Los investigadores también están examinando minuciosamente si algunas organizaciones utilizaron entidades sin fines de lucro intermediarias, proyectos con patrocinio fiscal o lenguaje genérico en las donaciones para ocultar transacciones relacionadas con Cuba, que pudieran estar violando las regulaciones de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Sobre esto Fox News menciona como ejemplo una página de recaudación de fondos que solicitaba donaciones de paneles solares para Cuba que instruía a los donantes: "Por favor, no escriban 'Cuba' en los comentarios de la donación ni en la línea de concepto de los cheques. Simplemente escriban 'Ayuda Urgente'".

"Cuba está llevando a cabo, al 100 %, una operación de influencia extranjera en los Estados Unidos", afirmó Mike González, investigador sénior de la Heritage Foundation.

El intelectual cubanoamericano describió a Cuba como la "zona cero de la organización revolucionaria antiestadounidense en el hemisferio occidental".

"Parte de la labor diplomática" dice la embajada de Cuba en EEUU

En un comunicado a Fox News Digital, una portavoz de la Embajada de Cuba en Washington negó cualquier actividad indebida y afirmó que los diplomáticos del país actúan dentro de los límites de la Convención de Viena, cuyo Artículo 41 establece que los diplomáticos "tienen el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos" de un Estado.

"Los diplomáticos cubanos cumplen estrictamente con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", declaró la portavoz de la embajada, señalando que "parte de la labor diplomática" consiste en "fomentar las relaciones amistosas" e "interactuar con organizaciones e instituciones de la sociedad civil en el Estado ante el cual se está acreditado".

La embajada añadió que "no resulta ni extraordinario ni una violación de ninguna ley internacional o estadounidense que los diplomáticos cubanos interactúen con la sociedad civil", y aseguró que no alienta a los ciudadanos estadounidenses "a derrocar el orden constitucional de los Estados Unidos ni a actuar en su contra".