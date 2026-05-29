Tormenta perfecta en Cuba, expertos alertan sobre descalabro económico inédito

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Cuba enfrenta uno de sus peores colapsos económicos en décadas, alertó este viernes el diario especializado Financial Times, que asegura el país está en un escenario de tormenta perfecta.

"Se ha derrumbado la economía de Cuba? Ciertamente, así lo parece", indica esa publicación, que toma nota de décadas de mala gestión y dependencia crónica del régimen cubano y recuerda que la economía de la isla siempre ha sido frágil y dependiente de patrocinadores externos: primero la Unión Soviética hasta 1991, luego Venezuela con Hugo Chávez desde 1999.

"Los comunistas cubanos nunca impulsaron el tipo de reformas que habrían construido una economía resiliente, como aquellas que ayudaron a perdurar a los gobiernos comunistas de China y Vietnam", remarcó el experimentado periodista de ese medio británico, John Reed.

En su análisis detalla un panorama de presión absoluta con el aumento de las sanciones estadounidenses, el corte total de suministros de petróleo y la ausencia de aliados energéticos tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Sin un solo barril ...

Financial Times analiza el impacto de la combinación explosiva que se da hoy en Cuba, donde es la primera vez en décadas que la isla queda sin un solo barril de su principal aliado energético.

Por otra parte, el aumento de la presión de Washington sobre inversores extranjeros en minería y hoteles, y la contratación de médicos cubanos en terceros países, uno de los principales generadores de divisas del régimen.

Además, por primera vez, la Casa Blanca ha conseguido sentar a los líderes comunistas cubanos a la mesa para hablar de reformas económicas y políticas. Cuba insiste en que su sistema “no está en discusión”, pero admite que las negociaciones ya están en marcha. Es un giro inédito en la relación bilateral.



Este mismo mes, otros medios especializados como The Wall Street Journal describieron un colapso turístico total: “Es como una pandemia”.

Empresas como Caribbean Tours pasaron de miles de visitantes mensuales a apenas una docena. El combustible escaso y la inestabilidad ahuyentan a los turistas, que representaban el 8% del PIB y una fuente vital de divisas.



Otras publicaciones especializadas en temas económicos como Bloomberg destacan que tras décadas de persecución, los negocios privados emergentes se convierten en “clave para lo que venga”, mientras el Estado colapsa por falta de combustible.



The Economist cuestionó el jueves si Trump podría “salvar” la economía cubana a largo plazo y pronosticó que, incluso sin embargo ni comunismo, Cuba sería un mal prospecto de inversión.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este miércoles que el régimen de Cuba está en problemas y responsabilizó a la élite en el poder del colapso económico y social que vive la isla.

"Cuba está en muchos problemas porque, desafortunadamente, para ellos está dirigido por un montón de comunistas incompetentes. Ser comunista es malo; ser un comunista incompetente es como lo peor", subrayó, en declaraciones durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.