Gracias por darnos la esperanza de ver una Cuba libre: Responden a Rubio en su cumpleaños

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La reacción de decenas de cubanos a una publicación de la Embajada de Estados Unidos en La Habana por el cumpleaños del secretario de Estado, Marco Rubio, abrió el debate sobre las expectativas que sectores de la isla depositan en la actual política de Washington hacia Cuba.

“¿Sabían que hoy es el cumpleaños del secretario de Estado Marco Rubio? ¿Qué mensaje le mandan?”, preguntó la sede diplomática estadounidense en sus redes sociales, generando una ola de respuestas.

“Regálanos una Cuba libre”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “¡Gracias por darnos la esperanza de ver una Cuba libre!”. Entre las respuestas más repetidas aparecieron expresiones como “Que el próximo lo celebre con Cuba Libre” y “¡El pueblo de Cuba está feliz por ver un nuevo amanecer!”.

Algunos mensajes elogiaron el endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana y el papel de Rubio dentro de la administración del presidente Donald Trump. “Gracias por pelear por la libertad de Cuba del sistema comunista”, señaló otro comentario.

Rubio cumple este 28 de mayo 55 años en un momento de creciente protagonismo dentro de la política exterior estadounidense. Hijo de inmigrantes cubanos, el republicano fue confirmado como secretario de Estado en enero de 2025 con apoyo unánime del Senado, convirtiéndose en el primer hispano en ocupar el cargo.

La fecha coincidió además con una nueva escalada de presión de Washington sobre el gobierno cubano. Esta semana, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Rubio calificó al régimen de La Habana de “comunistas incompetentes” y afirmó que el conglomerado militar GAESA controla la mayor parte de la economía cubana “sin que ninguno de esos recursos beneficie al pueblo”.

El secretario de Estado sostuvo que Estados Unidos “quiere algo bueno para el pueblo cubano” y expresó su esperanza de que pueda alcanzarse “un buen resultado para ellos”.

Las felicitaciones a Rubio también llegaron desde figuras de la Casa Blanca y legisladores cubanoamericanos. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, lo describió como un “extraordinario Secretario de Estado”, mientras la congresista María Elvira Salazar afirmó que Miami “se enorgullece de llamarte uno de los nuestros”.

El representante Carlos A. Giménez destacó que “América es más fuerte gracias a tu servicio”, y Mario Díaz-Balart compartió fotografías junto a Rubio en eventos relacionados con Cuba.