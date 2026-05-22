Departamento de Estado informa sobre caso de Adys Lastres, hermana de la jefa de GAESA

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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves un comunicado sobre la reciente detención y revocación de la residencia permanente a la cubana Adys Lastres Morera, hermana de Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El texto, firmado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aclara que la administración del presidente Donald Trump pondrá fin a lo que calificó como años de permisividad hacia familiares de las élites de regímenes autoritarios.

“Durante demasiado tiempo, a los familiares de regímenes represivos y antiestadounidenses se les ha concedido vía libre para disfrutar de los privilegios de vivir en nuestro país”, dijo Rubio.

“Esto se ha acabado”, aseguró. “Con la presidencia de Trump, estamos expulsando de nuestro país a los familiares de las élites del régimen cubano”.

Martí Noticias reproduce el comunicado de de forma íntegra:

Revocación de la tarjeta verde de una ciudadana cubana vinculada al máximo responsable financiero del régimen comunista

Adys Lastres Morera, una ciudadana cubana vinculada al régimen comunista de La Habana, ha sido detenida tras la revocación por parte del Departamento de Estado de su condición de residente permanente legal (LPR) en cumplimiento de mis instrucciones.

Morera se encuentra ahora bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Morera es la hermana mayor de Ania Guillermina Lastres Morera, quien fue sancionada a principios de este mes por su papel como presidenta ejecutiva de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.). GAESA es el conglomerado financiero controlado por el ejército cubano. Mientras el pueblo cubano sufre el colapso de la economía comunista de Cuba, que no funciona, GAESA permite que un pequeño círculo de élites del régimen saquee todos los recursos restantes de la isla, acumulando hasta 20.000 millones de dólares en fondos ilícitos en cuentas bancarias ocultas en el extranjero.

Ania Guillermina Lastres Morera es una oficial militar cubana que ocupa el cargo más alto en la dirección de GAESA y es la responsable de gestionar esos activos internacionales ilícitos, activos que no se utilizan para mejorar la vida del pueblo cubano, sino para alimentar el lujoso estilo de vida de los miembros de la familia Castro y otras élites del régimen, así como para financiar operaciones de influencia en el extranjero como parte de la ambición de larga data de Cuba de una revolución comunista mundial.

Mientras los cubanos de a pie soportan apagones diarios y una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, las riquezas mal habidas de GAESA no se destinan a reparar la red eléctrica en colapso, a abastecer las farmacias vacías, a alimentar a las familias hambrientas ni a satisfacer las necesidades más básicas y esenciales del pueblo cubano. En cambio, se utilizan para enriquecer a las élites de La Habana y financiar su campaña continua de espionaje, subversión y militancia revolucionaria contra los pueblos libres de este hemisferio.

Durante demasiado tiempo, a los familiares de organizaciones terroristas, regímenes represivos y antiestadounidenses y otros agentes malintencionados que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos se les ha concedido vía libre para disfrutar de los privilegios de vivir en nuestro país. Las administraciones anteriores han permitido que las familias de las élites militares cubanas, los terroristas iraníes y otras organizaciones reprensibles disfruten de un lujoso estilo de vida en nuestro país, financiado con dinero manchado de sangre, mientras que las personas a las que reprimen en sus países sufren en circunstancias cada vez más desesperadas.

Esto se ha acabado. Con la presidencia de Trump, estamos expulsando de nuestro país a los familiares de los terroristas del IRGC y de las élites del régimen cubano.

Permítanme ser muy claro: si amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos, no habrá ningún lugar en esta tierra, y mucho menos en nuestro país, donde ustedes y sus compinches puedan vivir a lo grande. Los encontraremos y les haremos rendir cuentas.

A los miembros de GAESA y de la mafia comunista cubana, les enviamos un sencillo mensaje: la política de apaciguamiento del pasado ha llegado a su fin. Devuelvan los fondos que han robado al pueblo cubano, lleven a cabo reformas para mejorar la vida de los cubanos de a pie y dejen que el pueblo cubano disfrute de la libertad, las oportunidades y la dignidad que anhela y que tanto se merece.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresa su agradecimiento al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional por su continua colaboración y asociación para mantener a salvo a los estadounidenses.